Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Piyasa Katılımcılarının Enflasyon Beklentisi Düştü
Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Piyasa Katılımcılarının Enflasyon Beklentisi Düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.
Faiz beklentisi Merkez Bankası artırımıyla yükseldi.
Dolar/TL beklentisi de sınırlı da olsa gerileme gösterse de 40 TL seviyesini korudu.
Büyüme beklentisi değişmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın