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Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Piyasa Katılımcılarının Enflasyon Beklentisi Düştü

Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Piyasa Katılımcılarının Enflasyon Beklentisi Düştü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 10:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçları açıklandı.

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2024 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

2024 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

Ankete göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentisi Merkez Bankası artırımıyla yükseldi.

Faiz beklentisi Merkez Bankası artırımıyla yükseldi.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.

Dolar/TL beklentisi de sınırlı da olsa gerileme gösterse de 40 TL seviyesini korudu.

Dolar/TL beklentisi de sınırlı da olsa gerileme gösterse de 40 TL seviyesini korudu.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi değişmedi.

Büyüme beklentisi değişmedi.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

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