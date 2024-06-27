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Mental Sağlığınız İçin Yapmaya Bugün Başlayabileceğiniz 15 Altın Değerinde Tavsiye

Mental Sağlığınız İçin Yapmaya Bugün Başlayabileceğiniz 15 Altın Değerinde Tavsiye

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 18:31

Günümüz şartlarında her zaman optimistik kalmak zor olabilir. Bazen oldukça karanlık düşüncelere dalabiliriz. Bunun olmaması için iyi bir mental sağlığa sahip olmak çok önemlidir. Peki, mental sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi tavsiyeler neler? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Başkalarını sıcak tutmak için kendini ateşe verme. Kimse onlar için kendini üzmene değmez. Bunu unutma."

1. "Başkalarını sıcak tutmak için kendini ateşe verme. Kimse onlar için kendini üzmene değmez. Bunu unutma."

2. "Kafanda hayali tartışmalar yapmayı kesmen lazım. Özellikle de hayali insanlarlaysa."

2. "Kafanda hayali tartışmalar yapmayı kesmen lazım. Özellikle de hayali insanlarlaysa."

3. "Sırf aklına bir fikir geldi diye gerçek olmasına gerek yok."

'Düşündüğün her şeyi ciddi ciddi değerlendirmeyi bırak.'

4. "Başka insanların kafanda yer edinmesine izin verme."

4. "Başka insanların kafanda yer edinmesine izin verme."

'Hayat bunun için çok kısa.'

5. "Nefret duymak bir zehir içtikten sonra karşındakinin ölmesini beklemeye benzer."

5. "Nefret duymak bir zehir içtikten sonra karşındakinin ölmesini beklemeye benzer."
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6. "Her zaman işi işte bırak. Hayatın çok kısa olduğunu unutma."

7. "Birisi size karşı kaba davranıyorsa büyük ihtimalle diğer insanlara karşı da kabalar."

'Bu senin suçun değil. Tamamiyle onlarla alakalı.'

8. "Yaşamını her zaman, 'her şey iyi olacak' diyerek yaşamayı dene ve farkı gör :)"

8. "Yaşamını her zaman, 'her şey iyi olacak' diyerek yaşamayı dene ve farkı gör :)"

9. "Kendine karşı nazik olman gerekiyor!"

9. "Kendine karşı nazik olman gerekiyor!"

'Dünyada asla seni terk etmeyecek kişi sensin. O yüzden kendine nazik ol.'

10. "Mutlu olmak için hala zamanın var. Geçmiş hakkında endişelenerek daha fazla kendini üzme."

10. "Mutlu olmak için hala zamanın var. Geçmiş hakkında endişelenerek daha fazla kendini üzme."
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11. "Kazanmak her zaman verdiğin savaşa değmeyebilir."

'Savaşlarını doğru seç.'

12. "Mutluluğu başka bir yerde veya kişide aradığın sürece asla mutlu olamayacaksın."

12. "Mutluluğu başka bir yerde veya kişide aradığın sürece asla mutlu olamayacaksın."

13. "Her gün en az bir kez kendine bir hediye vermeyi unutma."

13. "Her gün en az bir kez kendine bir hediye vermeyi unutma."

14. "Kalbinin söylediklerine inan ve kendine ihtiyacın olanı ver. Yalnız kalman gerekse bile..."

15. "Mental sağlığın için yapabileceğin en iyi şey, mental sağlığına kötü gelen kişilerle ilişki kurmamak olacaktır."

15. "Mental sağlığın için yapabileceğin en iyi şey, mental sağlığına kötü gelen kişilerle ilişki kurmamak olacaktır."

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