Mental Sağlığınız İçin Yapmaya Bugün Başlayabileceğiniz 15 Altın Değerinde Tavsiye
Mental Sağlığınız İçin Yapmaya Bugün Başlayabileceğiniz 15 Altın Değerinde Tavsiye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüz şartlarında her zaman optimistik kalmak zor olabilir. Bazen oldukça karanlık düşüncelere dalabiliriz. Bunun olmaması için iyi bir mental sağlığa sahip olmak çok önemlidir. Peki, mental sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi tavsiyeler neler? Gelin beraber bakalım.
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1. "Başkalarını sıcak tutmak için kendini ateşe verme. Kimse onlar için kendini üzmene değmez. Bunu unutma."
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2. "Kafanda hayali tartışmalar yapmayı kesmen lazım. Özellikle de hayali insanlarlaysa."
3. "Sırf aklına bir fikir geldi diye gerçek olmasına gerek yok."
4. "Başka insanların kafanda yer edinmesine izin verme."
5. "Nefret duymak bir zehir içtikten sonra karşındakinin ölmesini beklemeye benzer."
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6. "Her zaman işi işte bırak. Hayatın çok kısa olduğunu unutma."
7. "Birisi size karşı kaba davranıyorsa büyük ihtimalle diğer insanlara karşı da kabalar."
8. "Yaşamını her zaman, 'her şey iyi olacak' diyerek yaşamayı dene ve farkı gör :)"
9. "Kendine karşı nazik olman gerekiyor!"
10. "Mutlu olmak için hala zamanın var. Geçmiş hakkında endişelenerek daha fazla kendini üzme."
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11. "Kazanmak her zaman verdiğin savaşa değmeyebilir."
12. "Mutluluğu başka bir yerde veya kişide aradığın sürece asla mutlu olamayacaksın."
13. "Her gün en az bir kez kendine bir hediye vermeyi unutma."
14. "Kalbinin söylediklerine inan ve kendine ihtiyacın olanı ver. Yalnız kalman gerekse bile..."
15. "Mental sağlığın için yapabileceğin en iyi şey, mental sağlığına kötü gelen kişilerle ilişki kurmamak olacaktır."
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