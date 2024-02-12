Mehmet Şimşek'ten Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Dar Gelirlilere Mesaj Yolladı
Mehmet Şimşek'ten Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Dar Gelirlilere Mesaj Yolladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarına yönelik verilen yazılı soru önergesine yanıt verdi. Şimşek, kira artış hızının düştüğünü, artışın önüne geçmek için yeni konut arzının artırılacağını ve dar gelirli vatandaşın konuta erişiminin artırılacağını söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesine 12 Şubat'ta yanıt verdi.
Mehmet Şimşek açıklamasında, 2023'ün eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının 2023 Aralık ayında yüzde 4,48'e kadar indiğini vurguladı.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Şimşek açıklamasının devamında dar gelirli vatandaşların konuta ulaşımının artırılacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı 👇
Türkiye son dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizlerinden birini yaşıyor. Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları asgari ücretle yarışıyor.
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