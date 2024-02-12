Mehmet Şimşek'ten Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Dar Gelirlilere Mesaj Yolladı

Eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da İstanbul’da kira fiyatlarının pahalılığından yakınarak şunları söylemiş ve konu bir anda bir kez daha Türkiye gündemine gelmişti:

“İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz.”

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