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Mehmet Şimşek'ten Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Dar Gelirlilere Mesaj Yolladı

Mehmet Şimşek'ten Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Dar Gelirlilere Mesaj Yolladı

Mehmet Şimşek kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 15:51

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarına yönelik verilen yazılı soru önergesine yanıt verdi. Şimşek, kira artış hızının düştüğünü, artışın önüne geçmek için yeni konut arzının artırılacağını ve dar gelirli vatandaşın konuta erişiminin artırılacağını söyledi. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesine 12 Şubat'ta yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesine 12 Şubat'ta yanıt verdi.

Mehmet Şimşek açıklamasında, 2023'ün eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının 2023 Aralık ayında yüzde 4,48'e kadar indiğini vurguladı.

Mehmet Şimşek açıklamasında, 2023'ün eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının 2023 Aralık ayında yüzde 4,48'e kadar indiğini vurguladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Şimşek açıklamasının devamında dar gelirli vatandaşların konuta ulaşımının artırılacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı 👇

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Şimşek açıklamasının devamında dar gelirli vatandaşların konuta ulaşımının artırılacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı 👇

'Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır.' 

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Türkiye son dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizlerinden birini yaşıyor. Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları asgari ücretle yarışıyor.

Türkiye son dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizlerinden birini yaşıyor. Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları asgari ücretle yarışıyor.

Eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da İstanbul’da kira fiyatlarının pahalılığından yakınarak şunları söylemiş ve konu bir anda bir kez daha Türkiye gündemine gelmişti: 

 “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz.” 

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