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AK Partili Şamil Tayyar Beddua Edip, Ev Hakkından Vazgeçti

AK Partili Şamil Tayyar Beddua Edip, Ev Hakkından Vazgeçti

Şamil Tayyar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 14:50

AK Parti’den üç dönem milletvekilliği yapan Şamil Tayyar’a kuradan deprem konutu çıkması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Şamil Tayyar bugün, 'Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz' diyerek konut hakkından feragat ettiğini duyurdu. 

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Şamil Tayyar, 4 Şubat’ta düzenlenen "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi"nde hak kazananlar arasında yer almıştı.

Şamil Tayyar, 4 Şubat’ta düzenlenen "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi"nde hak kazananlar arasında yer almıştı.

Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümünde Şamil Tayyar’ın adı ekranda belirmiş, Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıkmıştı.

Şamil Tayyar, kamuoyundaki tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak ev hakkından feragat ettiğini duyurdu.

Şamil Tayyar, kamuoyundaki tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak ev hakkından feragat ettiğini duyurdu.

Kaynak

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle 👇

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle 👇

'Depremde yıkılan ev... bana ait olduğu ve İslahiye’de başka bir evimiz olmadığı için başvuruyu ben yaptım.

Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü. 

Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem. 

Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim.

 Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.”

Şamil Tayyar'ın paylaşımı 👇

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