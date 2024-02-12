AK Partili Şamil Tayyar Beddua Edip, Ev Hakkından Vazgeçti

'Depremde yıkılan ev... bana ait olduğu ve İslahiye’de başka bir evimiz olmadığı için başvuruyu ben yaptım.

Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü.

Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem.

Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim.

Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.”