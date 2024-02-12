AK Partili Şamil Tayyar Beddua Edip, Ev Hakkından Vazgeçti
AK Partili Şamil Tayyar Beddua Edip, Ev Hakkından Vazgeçti
AK Parti’den üç dönem milletvekilliği yapan Şamil Tayyar’a kuradan deprem konutu çıkması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Şamil Tayyar bugün, 'Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz' diyerek konut hakkından feragat ettiğini duyurdu.
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Şamil Tayyar, 4 Şubat’ta düzenlenen "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi"nde hak kazananlar arasında yer almıştı.
Şamil Tayyar, kamuoyundaki tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak ev hakkından feragat ettiğini duyurdu.
Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle 👇
Şamil Tayyar'ın paylaşımı 👇
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