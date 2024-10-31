Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Paylaşımı: "Toplumun Her Kesiminde İyileşiyor"
Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Paylaşımı: "Toplumun Her Kesiminde İyileşiyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşımda bulundu. Şimşek, “Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Mehmet Şimşek, enflasyona dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini dile getiren Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek” dedi.
Şimşek’in paylaşımı şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın