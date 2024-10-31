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Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Paylaşımı: "Toplumun Her Kesiminde İyileşiyor"

Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Paylaşımı: "Toplumun Her Kesiminde İyileşiyor"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2024 - 11:30

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşımda bulundu. Şimşek, “Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor” dedi.

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Bakan Mehmet Şimşek, enflasyona dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyona dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini dile getiren Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek” dedi.

Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini dile getiren Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek” dedi.

Şimşek’in paylaşımı şöyle:

Şimşek’in paylaşımı şöyle:
twitter.com

Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. 

Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek.

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