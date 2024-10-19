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Mehmet Şimşek’in Vergi Kaçırdığını Söylediği Fırıncıların Devletten Alacağı Olduğu Ortaya Çıktı

Mehmet Şimşek’in Vergi Kaçırdığını Söylediği Fırıncıların Devletten Alacağı Olduğu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.10.2024 - 09:49

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabah gazetesine verdiği söyleşide en çok vergi kaçıran meslek grubunun fırıncılar olduğunu söylemişti. Şimşek'in bu sözlerine fırıncılardan tepki geldi. Fırıncılar “Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor' dedi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: Türkiye gazetesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçağının en fazla fırınlarda olduğunu söylemişti. Şimşek, “Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçağının en fazla fırınlarda olduğunu söylemişti. Şimşek, “Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar” demişti.

Bu sözler üzerine Şimşek’e fırıncılardan tepki geldi. Türkiye gazetesinden Samet Eker’in haberine göre fırıncılar “Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz” sözleriyle kendilerini savundu.

Bu sözler üzerine Şimşek’e fırıncılardan tepki geldi. Türkiye gazetesinden Samet Eker’in haberine göre fırıncılar “Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz” sözleriyle kendilerini savundu.

Kaynak

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, vatandaşlar fiş almadığında bile fişi kestiklerini dile getirdi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, vatandaşlar fiş almadığında bile fişi kestiklerini dile getirdi.

Alnıaçık, “Geri kalan bütün ekmekler, bakkalda ve marketlerde satılıyor. Fırıncılar vergisini bütün sektörler gibi veriyor. Mehmet Şimşek’e denetimlerle ilgili kesin bir bilgi geldiğinden dolayı böyle açıklama yaptığını düşünüyorum” dedi.

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası ise birçok fırıncının devletten KDV alacağı olduğunu vurguladı.

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası ise birçok fırıncının devletten KDV alacağı olduğunu vurguladı.

“Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor.”

“Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor.”

Yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Fırınlarda üretilen ekmeğimizin büyük çoğunluğunu zincir marketlere, bayilere ve toplu tüketim yerlerine satmaktayız. Bu tip müşterilerimize verdiğimiz tüm ekmekler irsaliye ve fatura ile sevk edilmektedir. Kayıt dışı sevk etme gibi bir durum yoktur. Bu tip müşterilerimiz toplu ödeme yaptıkları için tüm ekmekler irsaliye ile sevk edilmekte, fatura karşılığı ödemeler alınmaktadır.”

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“Mehmet Şimşek’e eksik bilgi veriliyor.”

“Mehmet Şimşek’e eksik bilgi veriliyor.”

'Mehmet Şimşek’e bu konuda bilgi verenler ya eksik bilgi veriyor ya da gerçekte yaşadıklarımızı doğru anlatamıyorlar. Sonuç olarak fırın işyerleri yasa, yönetmelik ve ticari kanunlara uygun üretim satış ve hizmet yapmaktadır.” 

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