Mehmet Şimşek’in Vergi Kaçırdığını Söylediği Fırıncıların Devletten Alacağı Olduğu Ortaya Çıktı

Yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Fırınlarda üretilen ekmeğimizin büyük çoğunluğunu zincir marketlere, bayilere ve toplu tüketim yerlerine satmaktayız. Bu tip müşterilerimize verdiğimiz tüm ekmekler irsaliye ve fatura ile sevk edilmektedir. Kayıt dışı sevk etme gibi bir durum yoktur. Bu tip müşterilerimiz toplu ödeme yaptıkları için tüm ekmekler irsaliye ile sevk edilmekte, fatura karşılığı ödemeler alınmaktadır.”