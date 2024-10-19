Mehmet Şimşek’in Vergi Kaçırdığını Söylediği Fırıncıların Devletten Alacağı Olduğu Ortaya Çıktı
Mehmet Şimşek’in Vergi Kaçırdığını Söylediği Fırıncıların Devletten Alacağı Olduğu Ortaya Çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabah gazetesine verdiği söyleşide en çok vergi kaçıran meslek grubunun fırıncılar olduğunu söylemişti. Şimşek'in bu sözlerine fırıncılardan tepki geldi. Fırıncılar “Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor' dedi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: Türkiye gazetesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçağının en fazla fırınlarda olduğunu söylemişti. Şimşek, “Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar” demişti.
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Bu sözler üzerine Şimşek’e fırıncılardan tepki geldi. Türkiye gazetesinden Samet Eker’in haberine göre fırıncılar “Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz” sözleriyle kendilerini savundu.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, vatandaşlar fiş almadığında bile fişi kestiklerini dile getirdi.
Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası ise birçok fırıncının devletten KDV alacağı olduğunu vurguladı.
“Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor.”
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“Mehmet Şimşek’e eksik bilgi veriliyor.”
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