Mehmet Şimşek'in 'Tasarruf Tedbirlerine Uymadığı' Eleştirileri Gündem Oldu: "Herkese Togg Kendine Mercedes"
Mehmet Şimşek'in 'Tasarruf Tedbirlerine Uymadığı' Eleştirileri Gündem Oldu: "Herkese Togg Kendine Mercedes"
Mehmet Şimşek, İstanbul'da katıldığı bir toplantıya lüks Mercedes araçla katılınca tasarruf tedbirlerindeki Togg kararı hatırlandı. Sosyal medyada gündem olan görüntüleri Cüneyt Özdemir de yorumladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok yakın geçmişte tasarruf tedbirleri açıklamıştı. Tedbirlerde dikkat çeken kısımlarda kamunun lüks makam araçlarının Togg ile değişimleri görülmüştü.
Bakan Şimşek, Hesap Uzmanları Derneği'nin toplantısı için İstanbul Condrad Otele Mercedes ile gelince "tasaarruf" hatırlandı.
Sosyal medyada bu görüntüler gündem olurken,
Yorumlar da gecikmedi.
Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirlerine bir de Cüneyt Özdemir'den yorum geldi.
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Özdemir yorumunda, memurların servislerinin kaldırılmasına vurgu yaparken, inandırıcılığın kaybolduğunu belirtti.
İşte Cüneyt Özdemir'in yorumları da burada.
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