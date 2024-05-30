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Mehmet Şimşek'in 'Tasarruf Tedbirlerine Uymadığı' Eleştirileri Gündem Oldu: "Herkese Togg Kendine Mercedes"

Mehmet Şimşek'in 'Tasarruf Tedbirlerine Uymadığı' Eleştirileri Gündem Oldu: "Herkese Togg Kendine Mercedes"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 14:38

Mehmet Şimşek, İstanbul'da katıldığı bir toplantıya lüks Mercedes araçla katılınca tasarruf tedbirlerindeki Togg kararı hatırlandı. Sosyal medyada gündem olan görüntüleri Cüneyt Özdemir de yorumladı. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok yakın geçmişte tasarruf tedbirleri açıklamıştı. Tedbirlerde dikkat çeken kısımlarda kamunun lüks makam araçlarının Togg ile değişimleri görülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok yakın geçmişte tasarruf tedbirleri açıklamıştı. Tedbirlerde dikkat çeken kısımlarda kamunun lüks makam araçlarının Togg ile değişimleri görülmüştü.

Tasarruf tedbirlerinin detayları burada.

Bakan Şimşek, Hesap Uzmanları Derneği'nin toplantısı için İstanbul Condrad Otele Mercedes ile gelince "tasaarruf" hatırlandı.

Sosyal medyada bu görüntüler gündem olurken,

Sosyal medyada bu görüntüler gündem olurken,
twitter.com

Yorumlar da gecikmedi.

Yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirlerine bir de Cüneyt Özdemir'den yorum geldi.

Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirlerine bir de Cüneyt Özdemir'den yorum geldi.
twitter.com
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Özdemir yorumunda, memurların servislerinin kaldırılmasına vurgu yaparken, inandırıcılığın kaybolduğunu belirtti.

Özdemir yorumunda, memurların servislerinin kaldırılmasına vurgu yaparken, inandırıcılığın kaybolduğunu belirtti.
twitter.com

İşte Cüneyt Özdemir'in yorumları da burada.

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