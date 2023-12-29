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Mehmet Büyükekşi Kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Görevden Alındı mı?

Mehmet Büyükekşi Kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Görevden Alındı mı?

TFF futbol
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.12.2023 - 22:48

Futbol camiasında yer alan haberler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sık sık gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Futbol severlerin TFF'ye ilişkin gelişmeleri ve Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını yakından takip ettiği bugün ortaya bir idda atıldı. İddiaların ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşmesi planlanan Turkcell Süper Kupa Finali'nin dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray müsabakasının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar TFF başkanının kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı edecek? 

İşte detaylar...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Kimdir?

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Mehmet Büyükekşi, 10 Mayıs 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de işletme ve İngilizce üzerine eğitimler aldı.

Mehmet Büyükekşi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Büyükekşi'nin Mesleği Ne?

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İş insanı ve spor yöneticisi olan Mehmet Büyükekşi, kariyer hayatı boyunca çeşitli bankalar, vakıflar ve Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 

2019 yılında Gaziantep FK Başkanlı olarak görev yapan Büyükekşi, 2021 yılında bu görevi bıraktı ve bir yıl sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu. 16 Haziran 2022 tarihinde tek aday olarak başkanlık seçimine girdi ve 158 oy alarak başkan seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görev aldığı kurumlar ve yönetim kurulu üyelikleri

mehmet büyükekşi tim

Mehmet Büyükekşi, bugüne kadar pek çok kurumda başkanlık ve çeşitli görevler yaptı. İşte, Büyükekşi'nin görev aldığı kurumlar, başkanlıklar ve üyelikler: 

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

  • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

  • Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

  • İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

  • Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

  • DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

  • Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği

  • B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Büyükekşi daha önceki dönemlerde şu görevlerde de bulunmuştu:

  • 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

  • TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

  • Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği

  • 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı

  • 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi İstifa mı Etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi İstifa mı Etti?

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha Mehmet Büyükekşi'nin görevden alınacağına ilişkin söylentiler ortaya çıkmıştı. 17 Aralık 2023 tarihinde Hasan Gündoğar'ın 'TFF başkanı gitti - gidiyor' ifadeleriyle ortaya çıkan iddiaya ilişkin son bilgi ise gazeteci Candaş Tolga Işık'tan gelmiş, TFF Başkanının gazeteci Işık'a: 

'TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyorlar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor' dediği öğrenilmişti.

Bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi. 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını mı istedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını mı istedi?

Milyonların yakından takip ettiği Fenerbahçe Galatasaray derbisinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesinde ortaya çıkan kriz hâlâ devam ediyor. 

Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin verilmemesinin ardından Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler Suudi yetkililerin kararlarından geri adım atmaması üzerine maça çıkmayacaklarını açıkladılar. 

Türkiye'nin konuştuğu olayların ardından gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabında TFF Başkanı hakkında istifa duyumunu paylaştı.

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Gazeteci Cem Küçük'ün duyumuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanının istifasını istedi

Gazeteci Cem Küçük'ün duyumuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanının istifasını istedi

Gazeteci Cem Küçük'ün duyumuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifanını istedi. Fakat yetkililerden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İşte, Cem Küçük'ün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı o paylaşım

İşte, Cem Küçük'ün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı o paylaşım
twitter.com

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