Mehmet Büyükekşi Kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Görevden Alındı mı?

Mehmet Büyükekşi, bugüne kadar pek çok kurumda başkanlık ve çeşitli görevler yaptı. İşte, Büyükekşi'nin görev aldığı kurumlar, başkanlıklar ve üyelikler:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Büyükekşi daha önceki dönemlerde şu görevlerde de bulunmuştu: