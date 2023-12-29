Mehmet Büyükekşi Kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Görevden Alındı mı?
Mehmet Büyükekşi Kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Görevden Alındı mı?
Futbol camiasında yer alan haberler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sık sık gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Futbol severlerin TFF'ye ilişkin gelişmeleri ve Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını yakından takip ettiği bugün ortaya bir idda atıldı. İddiaların ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşmesi planlanan Turkcell Süper Kupa Finali'nin dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray müsabakasının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar TFF başkanının kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı edecek?
İşte detaylar...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Kimdir?
Mehmet Büyükekşi'nin Mesleği Ne?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görev aldığı kurumlar ve yönetim kurulu üyelikleri
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi İstifa mı Etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını mı istedi?
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Gazeteci Cem Küçük'ün duyumuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanının istifasını istedi
İşte, Cem Küçük'ün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı o paylaşım
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