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Maydonoz Dönere FETÖ Operasyonu: 32 Kişi Tutuklandı

Maydonoz Dönere FETÖ Operasyonu: 32 Kişi Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 09:12

Maydonoz Döner hakkında FETÖ soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda yeni gelişme yaşandı. Kayyum atanan Maydonoz Döner’de 32 kişi tutuklandı.

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Maydonoz Döner'e FETÖ soruşturmasında yeni perde.

Maydonoz Döner'e FETÖ soruşturmasında yeni perde.

Ünlü döner zinciri Maydonoz Döner'e geçen aylarda FETÖ soruşturması başlatılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu operasyonda yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda 42 kişiden 32 kişi tutuklandı. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken FETÖ soruşturması kapsamında Maydonoz Döner’de tutuklananların sayısı arttı.

Maydonoz Döner’e kayyum atanmıştı.

Maydonoz Döner’e kayyum atanmıştı.

Soruşturma kapsamında TMSF tarafından şirkete kayyum atanmıştı. Şirketin yönetici ve çalışanlarının kişisel ya da kurumsal hesaplarından, FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere çeşitli açıklamalarla para aktardıkları ileri sürülmüştü.

Bu kişiler arasında KHK ile ihraç edilen asker, öğretmen ve kamu görevlileri de bulunuyordu. Para transferlerinin “örgüte aidiyet bağını güçlendirme” amacı taşıdığı ifade edilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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