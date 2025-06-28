Maydonoz Dönere FETÖ Operasyonu: 32 Kişi Tutuklandı

Soruşturma kapsamında TMSF tarafından şirkete kayyum atanmıştı. Şirketin yönetici ve çalışanlarının kişisel ya da kurumsal hesaplarından, FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere çeşitli açıklamalarla para aktardıkları ileri sürülmüştü.

Bu kişiler arasında KHK ile ihraç edilen asker, öğretmen ve kamu görevlileri de bulunuyordu. Para transferlerinin “örgüte aidiyet bağını güçlendirme” amacı taşıdığı ifade edilmişti.