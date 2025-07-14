onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef 2025’in İkinci Yarışmacısı Eylül Soysal Kimdir?

MasterChef 2025’in İkinci Yarışmacısı Eylül Soysal Kimdir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.07.2025 - 13:13

MasterChef 2025 tam gaz devam ediyor. Ana kadronun netleştiği üçüncü turda heyecanlar dorukta. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor ve kıyasıya rekabet sürüyor. Ana kadroda olmaya hak kazanan ilk isim Furkan olmuştu. İkinci isim ise Eylül Soysal oldu. Gelin kendisini yakından tanıyalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memleketi Konya olan yarışmacının tam adı Eylül Azra Soysal.

Memleketi Konya olan yarışmacının tam adı Eylül Azra Soysal.

27 yaşındaki yarışmacı, 13 yaşında aile evinden okumak için ayrılıyor ve Mersin’de sağlık lisesi bitiriyor. 1 yıl kadar hemşirelik yaptıktan sonra ise radikal bir kararla meslek değişimine gidiyor.

İstanbul’a aşçılık eğitimi almaya gelen yarışmacı, 8 yıldır aşçılık yapıyor.

İstanbul’a aşçılık eğitimi almaya gelen yarışmacı, 8 yıldır aşçılık yapıyor.

Mersin’e dönen yarışmacının orada kendine ait bir hamburger restoranı var. Özel hayatına dair ise net bir bilgi yok. Bugüne kadarki deneyimlerini MasterChef yolculuğuyla birleştiren güzel oyuncuya başarılar dileriz.

Instagram hesabı için 👉 @eylulazrasoysal

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın