MasterChef 2025’in İkinci Yarışmacısı Eylül Soysal Kimdir?
MasterChef 2025 tam gaz devam ediyor. Ana kadronun netleştiği üçüncü turda heyecanlar dorukta. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor ve kıyasıya rekabet sürüyor. Ana kadroda olmaya hak kazanan ilk isim Furkan olmuştu. İkinci isim ise Eylül Soysal oldu. Gelin kendisini yakından tanıyalım!
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Memleketi Konya olan yarışmacının tam adı Eylül Azra Soysal.
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İstanbul’a aşçılık eğitimi almaya gelen yarışmacı, 8 yıldır aşçılık yapıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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