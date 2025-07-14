MasterChef 2025’in İkinci Yarışmacısı Eylül Soysal Kimdir?

MasterChef 2025 tam gaz devam ediyor. Ana kadronun netleştiği üçüncü turda heyecanlar dorukta. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor ve kıyasıya rekabet sürüyor. Ana kadroda olmaya hak kazanan ilk isim Furkan olmuştu. İkinci isim ise Eylül Soysal oldu. Gelin kendisini yakından tanıyalım!