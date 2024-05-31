Marmaris Kızılbük'teki Tartışmalı Otel İnşaatı Sosyal Medyanın Dikkatinden Kaçmadı!
Marmaris Kızılbük'teki Tartışmalı Otel İnşaatı Sosyal Medyanın Dikkatinden Kaçmadı!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler'de yer alan Kızılbük'te yer alan inşaat alanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Turizim tesisi adı altında yapılan inşaat, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen baskın ile durdurulsa da, tesisi görenlerin söyleyecekleri vardı.
İşte, sosyal medyadan gelen o tepkiler...
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris, Kızılbük'te yasağa rağmen inşaatın devam etmesine tepki gösterdi.
Zabıta ekipleri tarafından düzenlenen baskına bizzat katılan Belediye Başkanı Ünlü, ''Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır'' dedi.
Sosyal medya kullanıcıları ise doğanın eşsiz güzelliğinin içindeki inşaat çalışmalarına dair eleştiride bulundu: 'Bu bir cinayet'
Elbette doğa severlerin bu yapıya söyleyecekleri çok şey vardı...
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