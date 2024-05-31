Marmaris Kızılbük'teki Tartışmalı Otel İnşaatı Sosyal Medyanın Dikkatinden Kaçmadı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler'de yer alan Kızılbük'te yer alan inşaat alanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Turizim tesisi adı altında yapılan inşaat, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen baskın ile durdurulsa da, tesisi görenlerin söyleyecekleri vardı.

İşte, sosyal medyadan gelen o tepkiler...