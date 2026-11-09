"Maria Puder" Meryem Uzerli Oldu: Beren Saat'ten Burcu Biricik'e Adı Geçen Tüm İsimler
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Kürk Mantolu Madonna’nın film uyarlamasında Maria Puder rolü Meryem Uzerli’nin oldu. Rol için ilk kez 2017'de Beren Saat’in, ardından Marion Cotillard’ın adı geçmişti. 2024'te Burcu Biricik ve Öykü Karayel’e teklif gittiği, geçen ay da Farah Zeynep Abdullah’la görüşüldüğü konuşulmuştu.
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Maria Puder rolü, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Meryem Uzerli'nin oldu.
2017'de ilk konuşulan isim Beren Saat'ti, ardından Hollywood'dan Marion Cotillard'ın adı geçti.
2024'te Burcu Biricik ve Öykü Karayel'e teklif gittiği konuşuldu.
Ekim 2026'da Farah Zeynep Abdullah'la görüşüldüğü öne sürülmüştü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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