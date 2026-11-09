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"Maria Puder" Meryem Uzerli Oldu: Beren Saat'ten Burcu Biricik'e Adı Geçen Tüm İsimler

"Maria Puder" Meryem Uzerli Oldu: Beren Saat'ten Burcu Biricik'e Adı Geçen Tüm İsimler

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 20:16
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Kürk Mantolu Madonna’nın film uyarlamasında Maria Puder rolü Meryem Uzerli’nin oldu. Rol için ilk kez 2017'de Beren Saat’in, ardından Marion Cotillard’ın adı geçmişti. 2024'te Burcu Biricik ve Öykü Karayel’e teklif gittiği, geçen ay da Farah Zeynep Abdullah’la görüşüldüğü konuşulmuştu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Maria Puder rolü, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Meryem Uzerli'nin oldu.

Maria Puder rolü, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Meryem Uzerli'nin oldu.

Sedat İnci'nin yöneteceği Kürk Mantolu Madonna filminde Raif Efendi'nin Berlin'de tanıştığı ressam Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak. Senaryosunu Mert Dikmen'in yazdığı, Fikri Harika Production ile Saçaklı Film Studios'un ortaklaşa çektiği filmin önemli bir bölümü Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları'nda kaydedilecek.

Yapım tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Uzerli, bu rol için adı geçen ilk oyuncu değil. Maria Puder tam 9 yıldır sahibini arıyor.

2017'de ilk konuşulan isim Beren Saat'ti, ardından Hollywood'dan Marion Cotillard'ın adı geçti.

2017'de ilk konuşulan isim Beren Saat'ti, ardından Hollywood'dan Marion Cotillard'ın adı geçti.

Romanın film haklarını 2017'de Ay Yapım satın almış, senaryo için Ece Yörenç'in adı duyurulmuştu. Projenin Amerika ayağı için Weinstein şirketiyle görüşüldüğü konuşuluyordu.

Maria Puder için ilk akla gelen isim Beren Saat oldu. Saat bu iddialarla ilgili sessiz kalırken, kısa süre sonra Oscar ödüllü Fransız oyuncu Marion Cotillard'ın onun yerine düşünüldüğü öne sürüldü. Gazeteci Sina Koloğlu bu bilginin 'kısmen doğru' olduğunu, ancak kesinleşen bir şey olmadığını yazmıştı. O proje hiçbir zaman sete çıkmadı.

2024'te Burcu Biricik ve Öykü Karayel'e teklif gittiği konuşuldu.

2024'te Burcu Biricik ve Öykü Karayel'e teklif gittiği konuşuldu.

Kürk Mantolu Madonna, 2024'te Alman-Türk ortak yapımı olarak yeniden gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Enes Ateş'in adı geçiyordu.

Eylül 2024'te Maria Puder için Burcu Biricik'e teklif götürüldüğü haberi çıktı. Birkaç gün içinde aynı rol için Öykü Karayel'e de teklif gittiği yazıldı. O dönem Raif Efendi için Salih Bademci'nin senaryoyu beğenip imza aşamasına geldiği, Raif'in yakın arkadaşı Rasim için ise Boran Kuzum'la görüşüldüğü aktarılmıştı.

Ekim 2026'da Farah Zeynep Abdullah'la görüşüldüğü öne sürülmüştü.

Ekim 2026'da Farah Zeynep Abdullah'la görüşüldüğü öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz ay projenin dizi yerine sinema filmi olarak çekileceği ve yönetmenliği Sedat İnci'nin üstleneceği ortaya çıktı. Hemen ardından gazeteci Ali Eyüboğlu, yapım ekibinin Maria Puder için Farah Zeynep Abdullah'la görüştüğünü iddia etti.

Ne oyuncudan ne de yapımdan bu iddiaya dair bir açıklama geldi. Birkaç hafta sonra ise rolün Meryem Uzerli'ye geçtiği haberi geldi. Romanın erkek başrolü Raif Efendi için oyuncu görüşmelerinin hâlâ sürdüğü aktarılıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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