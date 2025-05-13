M1A ve M1B Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı Güzergahı

Megakent İstanbul'un ulaşım sorununa en büyük çözümü raylı sistemler getiriyor. Hızlı ve pratik bir kullanım sunan metro hatları, milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle İstanbul'un kilit noktalarına erişim sağlayan metrolar, gün geçtikçe daha çok kullanılıyor. İstanbul'da metrolar, numaralarla adlandırılıyor. M1A ve M1B metro hatları, Yenikapı'dan başlayarak farklı güzergahlar üzerinde ilerliyor.

Sıklıkla tercih edilen M1A ve M1B metro hattına dair bilgiler, araştırılıyor. Peki M1B ve M1A durakları nerede, ücreti ne kadar?

İşte İstanbul M1A ve M1B metro hatlarının durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.