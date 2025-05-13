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M1A ve M1B Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı Güzergahı

M1A ve M1B Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı Güzergahı

Metro
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 09:56

Megakent İstanbul'un ulaşım sorununa en büyük çözümü raylı sistemler getiriyor. Hızlı ve pratik bir kullanım sunan metro hatları, milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle İstanbul'un kilit noktalarına erişim sağlayan metrolar, gün geçtikçe daha çok kullanılıyor. İstanbul'da metrolar, numaralarla adlandırılıyor. M1A ve M1B metro hatları, Yenikapı'dan başlayarak farklı güzergahlar üzerinde ilerliyor. 

Sıklıkla tercih edilen M1A ve M1B metro hattına dair bilgiler, araştırılıyor. Peki M1B ve M1A durakları nerede, ücreti ne kadar?

İşte İstanbul M1A ve M1B metro hatlarının durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.

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M1A ve M1B Metro Durakları Genel Bilgiler

M1A ve M1B Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul'un ilk raylı sistem işletmesi, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattıdır. Daha sonra da M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı kullanıma açılmıştır. Her iki hatta da benzer duraklar bulunur.

M1A, M1 işletmesinin ilk bölümünü oluşturur. Yenikapı'dan başlayan metro hattı, Bayrampaşa bölgesinden geçer ve Otogar İstasyonu’na ulaşır. Son durağı ise Atatürk Havalimanı'dır.

M1B işletmesinin 'Yenikapı' ile 'Otogar' istasyonları arasındaki seferleri, M1A hattı ile ortak yapılır. Otogar İstasyonu’ndan sonra M1B hattı ayrılır ve Esenler ve Bağcılar Meydanı'ndan geçip Kirazlı bölgesine ulaşır. Bu duraktan ise Kirazlı ve Kayaşehir metrosuna bağlanır. Bu sayede metro hatları arasında kolaylıkla aktarma yapılabilir.

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) ve M1B (Yenikapı-Kirazlı) Hatlarının Güzergahı

M1A ve M1B hattının güzergahı, yukarıda özetlendiği gibidir. M1 hattı, Otogar İstasyonu'na ayrılır ve M1A Atatürk Havalimanı'na, M1B ise Kirazlı'ya gider.

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) 2025 Metro Durakları

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) 2025 Metro Durakları

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) durakları, Yenikapı'dan başlamak üzere aşağıdaki gibidir:

  • Yenikapı İstasyonu

  • Aksaray İstasyonu

  • Emniyet-Fatih İstasyonu

  • Topkapı Ulubatlı İstasyonu

  • Bayrampaşa-Maltepe İstasyonu

  • Sağmalcılar İstasyonu

  • Kocatepe İstasyonu

  • Otogar İstasyonu

  • Terazidere İstasyonu

  • Davutpaşa – YTÜ İstasyonu

  • Merter İstasyonu

  • Zeytinburnu İstasyonu

  • Bakırköy-İncirli İstasyonu

  • Bahçelievler İstasyonu

  • Ataköy-Şirinevler İstasyonu

  • Yenibosna İstasyonu

  • DTM – İstanbul Fuar Merkezi İstasyonu

  • Atatürk Havalimanı İstasyonu

M1A Metro'ya Nasıl Gidilir?

Size en yakın M1A durağını bulmak ve M1A durağı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için İstanbul Metro'nun navigasyon uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile iptal olan seferleri, güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

İstanbul'da M1A Metro ile Nereye, Nasıl Giderim?

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) 2025 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) 2025 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M1A durakları, birçok aktarma noktasına bağlıdır. Entegre edilen duraklarla metrobüse, metro hatlarına ve otobüs duraklarına aktarma yapabilirsiniz. 

M1A metro hattı aktarmaları, detaylı bir şekilde verilmiştir:

  • Yenikapı İstasyonu’nda, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı, T6 Sirkeci-Kazlıçeşme tramvay hattı ve Marmaray işletmesine,

  • İncirli İstasyonu’nda M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı ve Metrobüs Hattı’na,

  • Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ataköy-Şirinevler istasyonlarında, metrobüs işletmesine,

  • Aksaray ve Zeytinburnu istasyonlarında, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı’na aktarma yapılabilir.

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) Metro Durak Haritası

M1A metrosunun haritası görselde görüldüğü gibidir. Bu metro hattının toplam uzunluğu 26,8 km'dir.

M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Durakları

M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Durakları

M1B Yenikapı-Kirazlı durakları, Kirazlı durağından başlamak üzere aşağıdaki gibidir:

  • Kirazlı-Bağcılar (Entegrasyon: M3 Kirazlı – Olimpiyat – Başakşehir metro hattı)

  • Bağcılar Meydan (Entegrasyon: T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı)

  • Üçyüzlü

  • Menderes

  • Esenler

  • Otogar

  • Kocatepe

  • Sağmalcılar

  • Bayrampaşa-Maltepe

  • Topkapı-Ulubatlı

  • Emniyet-Fatih

  • Aksaray (Entegrasyon: T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı)

  • Yenikapı (Entegrasyon: M2 Yenikapı – Hacıosman metro hattı ve Marmaray)

M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M1B durakları, birçok aktarma noktasına da entegre edilmiştir. M1B metrosundan Marmaray'a, metro hatlarına ve tramvay hatlarına aktarma yapabilirsiniz.

M1B metro hattı aktarmaları aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir:

  • Yenikapı İstasyonu’nda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı, T6 Sirkeci-Kazlıçeşme tramvay hattı ve Marmaray işletmesine,

  • Topkapı-Ulubatlı İstasyonu’nda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı’na

  • Aksaray ve Bağcılar Meydan istasyonlarında, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı’na,

  • Kirazlı-Bağcılar İstasyonu’nda, M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattı’na aktarma yapılabilir.

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M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) ve M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Saatleri

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) ve M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Saatleri

İstanbul'da metrolar 06.00 ila 00.00 arasında hizmet verir. Fakat bu saatler, metro hatlarına ve günlere göre değişiklik gösterir. 

M1A ve M1B Kaça Kadar Açık?

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, İstanbul'da gece metrosu kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla bu metro hatları, Cuma sabah saat 06.00 ile Pazar 00.00 arasında da  kesintisiz hizmet verir. Hafta içlerinde ise son sefer saati 00.00'dır.

M1A ve M1B Sefer Süresi ve Sıklığı Ne Kadar?

M1A metro hattının sefer süresi 35 dakikadır. Metro hattının sefer sıklığı ise pik saatte 6 dakikadır.  

M1B metro hattının sefer süresi 25 dakikadır. Sefer sıklığı da pik saatte 4 dakika olarak belirtilmiştir.

M1A ve M1B 2025 Metro Ücreti

M1A ve M1B 2025 Metro Ücreti

İstanbul'daki metro ücretleri, kullanılan karta göre farklılık gösterir. Dolayısıyla M1A ve M1B ücretleri de metrolara göre değil, kullandığınız İstanbulkart'a göre değişir.

İşte, 2025 yılı İstanbul metro ücretleri: 

Anonim Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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