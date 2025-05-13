M1A ve M1B Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı Güzergahı
Megakent İstanbul'un ulaşım sorununa en büyük çözümü raylı sistemler getiriyor. Hızlı ve pratik bir kullanım sunan metro hatları, milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle İstanbul'un kilit noktalarına erişim sağlayan metrolar, gün geçtikçe daha çok kullanılıyor. İstanbul'da metrolar, numaralarla adlandırılıyor. M1A ve M1B metro hatları, Yenikapı'dan başlayarak farklı güzergahlar üzerinde ilerliyor.
Sıklıkla tercih edilen M1A ve M1B metro hattına dair bilgiler, araştırılıyor. Peki M1B ve M1A durakları nerede, ücreti ne kadar?
İşte İstanbul M1A ve M1B metro hatlarının durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.
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M1A ve M1B Metro Durakları Genel Bilgiler
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M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) 2025 Metro Durakları
M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) 2025 Metro Hattı Aktarma Noktaları
M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Durakları
M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Hattı Aktarma Noktaları
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M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) ve M1B (Yenikapı-Kirazlı) 2025 Metro Saatleri
M1A ve M1B 2025 Metro Ücreti
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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