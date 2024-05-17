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Lüks Bahçeden Bir Duvarla Ayrılan Mezarlık! Bu Evin Bahçesi Mezarlıklardan Korkanları Tetikleyecek

Lüks Bahçeden Bir Duvarla Ayrılan Mezarlık! Bu Evin Bahçesi Mezarlıklardan Korkanları Tetikleyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 17:11

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Kimileri için mezarlıklara yakın oturmak sorun teşkil etmese de kimileri için durum böyle olmuyor ve korku yaşatabiliyor. Şimdilerdeyse sosyal medyada hemen mezarlığın yanında konumlanan bir ev gündemde.

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Görüntüler evin bahçesinde başlıyor, ev sahibi güzeller güzelini bahçesini izleyicilere gezdiriyor.

Görüntüler evin bahçesinde başlıyor, ev sahibi güzeller güzelini bahçesini izleyicilere gezdiriyor.

Ardından ise hemen bahçenin yanında yer alan mezarlığı gösteriyor. Peki ya siz bu ev hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Ardından ise hemen bahçenin yanında yer alan mezarlığı gösteriyor. Peki ya siz bu ev hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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