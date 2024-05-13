Listenin Birincisine Çok Şaşıracaksınız! Geçtiğimiz Hafta En Çok Tekrarı İzlenen Diziler...
Listenin Birincisine Çok Şaşıracaksınız! Geçtiğimiz Hafta En Çok Tekrarı İzlenen Diziler...
Kaynak: https://twitter.com/DTural/status/178...
İşte hafta boyunca en çok tekrarı izlenen diziler...
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12. Arka Sokaklar | 0,47
11. Taş Kağıt Makas | 0,60
10. Kirli Sepeti | 0,61
9. Karaağaç Destanı | 0,67
8. İnci Taneleri | 0,72
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7. Aldatmak | 0,82
6. Kızıl Goncalar | 0,83
5. Şahane Hayatım | 0,91
4. Yalı Çapkını | 0,91
3. Bahar | 1,00
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2. Kızılcık Şerbeti | 1,15
1. Kardeşlerim | 1,17
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