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Listenin Birincisine Çok Şaşıracaksınız! Geçtiğimiz Hafta En Çok Tekrarı İzlenen Diziler...

Listenin Birincisine Çok Şaşıracaksınız! Geçtiğimiz Hafta En Çok Tekrarı İzlenen Diziler...

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 15:29

İşte hafta boyunca en çok tekrarı izlenen diziler...

Kaynak: https://twitter.com/DTural/status/178...
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12. Arka Sokaklar | 0,47

12. Arka Sokaklar | 0,47

11. Taş Kağıt Makas | 0,60

11. Taş Kağıt Makas | 0,60

10. Kirli Sepeti | 0,61

10. Kirli Sepeti | 0,61

9. Karaağaç Destanı | 0,67

9. Karaağaç Destanı | 0,67

8. İnci Taneleri | 0,72

8. İnci Taneleri | 0,72
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7. Aldatmak | 0,82

7. Aldatmak | 0,82

6. Kızıl Goncalar | 0,83

6. Kızıl Goncalar | 0,83

5. Şahane Hayatım | 0,91

5. Şahane Hayatım | 0,91

4. Yalı Çapkını | 0,91

4. Yalı Çapkını | 0,91

3. Bahar | 1,00

3. Bahar | 1,00
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2. Kızılcık Şerbeti | 1,15

2. Kızılcık Şerbeti | 1,15

1. Kardeşlerim | 1,17

1. Kardeşlerim | 1,17

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