Lexus Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Toyota tarafından üretilen Lexus'un, Şubat ayında geçerli olacak fiyatları belli oldu. 2005 yılında Japonya'da satışa sunulan ve kısa bir süre sonra Amerika'da en çok satanlar listesine giren Lexus, Türkiye pazarında da adından söz ettiriyor. Lüks segmente hitap eden ödüllü SUV modelleriyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan markanın Şubat ayı fiyatları da otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Şubat ayı fiyatları

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