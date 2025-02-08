Lexus Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Lexus Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Toyota tarafından üretilen Lexus'un, Şubat ayında geçerli olacak fiyatları belli oldu. 2005 yılında Japonya'da satışa sunulan ve kısa bir süre sonra Amerika'da en çok satanlar listesine giren Lexus, Türkiye pazarında da adından söz ettiriyor. Lüks segmente hitap eden ödüllü SUV modelleriyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan markanın Şubat ayı fiyatları da otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?
İşte, Lexus'un Şubat ayı fiyatları
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Lexus Fiyat Listesi
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Lexus LBX Fiyat Listesi Şubat 2025
Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Şubat 2025
Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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