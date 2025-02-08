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Lexus Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Lexus Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 23:55

Toyota tarafından üretilen Lexus'un, Şubat ayında geçerli olacak fiyatları belli oldu. 2005 yılında Japonya'da satışa sunulan ve kısa bir süre sonra Amerika'da en çok satanlar listesine giren Lexus, Türkiye pazarında da adından söz ettiriyor. Lüks segmente hitap eden ödüllü SUV modelleriyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan markanın Şubat ayı fiyatları da otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Şubat ayı fiyatları

Kaynak

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Lexus Fiyat Listesi

Lexus Fiyat Listesi

Toyota'nın alt markası olan Lexus, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Lexus LBX Hybrid 2025 model otomobiller bu ay 2.250.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Fiyat listelerinde 2024 model otomobiller için de kampanyalar yer aldı. Fiyatların, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Lexus LBX Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus LBX Fiyat Listesi Şubat 2025

  • LBX Elegant E-CVT 2.250.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 2.325.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 2.495.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 2.575.000 TL (Model Yılı 2025) 

Lexus LBX Model Yılı 2024 Fiyat Listesi

  • LBX Emotion E-CVT 2.115.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 2.305.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 2.375.000 TL

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Şubat 2025
  • RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP 3.500.000 TL 

(Model Yılı: 2023)

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • ES 300h Business Plus E-CVT 6.815.000 TL (Model Yılı 2025)

  • ES 300h Business Plus E-CVT 6.275.000 TL (Model Yılı 2024)

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
  • LS 500h Executive E-CVT 16.865.000 TL (Model Yılı: 2025)
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.755.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.115.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.670.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.710.000 TL

(Model Yılı: 2025)

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT Model Yılı: 2024 - 4.950.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT Model Yılı: 2023 - 3.890.000 TL

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
  • NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 2487 cc 4.800.000 TL (Model Yılı: 2023)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 7.460.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 7.715.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 8.040.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
  • RX 450h+ AWD Executive E-CVT 5.450.000 TL (2023 MY Anahtar Teslim Fiyat)

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025
  • RX 500h AWD F Sport 6AT 8.895.000 TL (Model Yılı: 2025)
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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 14.700.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 12.570.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 13.990.000 TL (Model Yılı: 2024)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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