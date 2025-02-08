MG Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren MG, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2005 yılına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle adından söz ettiren Morris Garages (MG), son yıllarda Euro NCAP’ten 5 yıldız alan SUV modelleriyle tercih ediliyor. 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında yerini alan MG'nin güncel fiyatları ise merak ediliyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Şubat 2025 fiyat listesi