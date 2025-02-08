MG Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
MG Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren MG, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2005 yılına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle adından söz ettiren Morris Garages (MG), son yıllarda Euro NCAP’ten 5 yıldız alan SUV modelleriyle tercih ediliyor. 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında yerini alan MG'nin güncel fiyatları ise merak ediliyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Şubat 2025 fiyat listesi
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MG Fiyat Listesi
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MG ZS Fiyat Listesi Şubat 2025
MG HS Fiyat Listesi Şubat 2025
MG Yeni HS Fiyat Listesi Şubat 2025
MG4 Fiyat Listesi Şubat 2025
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ZS EV Fiyat Listesi Şubat 2025
Marvel R Performance Fiyat Listesi Şubat 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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