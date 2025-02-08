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MG Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 23:55

SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren MG, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2005 yılına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle adından söz ettiren Morris Garages (MG), son yıllarda Euro NCAP’ten 5 yıldız alan SUV modelleriyle tercih ediliyor. 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında yerini alan MG'nin güncel fiyatları ise merak ediliyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Şubat 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

MG, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak güncellenen fiyatlarını duyurdu. Kampanyalı fiyatları dikkat çeken markanın 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS Fiyat Listesi Şubat 2025

MG ZS Fiyat Listesi Şubat 2025

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.399.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.349.000 TL 

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.590.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.449.000 TL 

MG HS Fiyat Listesi Şubat 2025

MG HS Fiyat Listesi Şubat 2025

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.690.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.599.000 TL 

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.890.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.749.000 TL 

MG Yeni HS Fiyat Listesi Şubat 2025

MG Yeni HS Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Yeni HS Benzinli 2.225.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2.025.000 TL

MG4 Fiyat Listesi Şubat 2025

MG4 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • MG4 Comfort Elektrik 1.379.000 TL

  • MG4 Luxury Elektrik 1.579.000 TL

  • MG4 X POWER Elektrik 1.990.000 TL

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ZS EV Fiyat Listesi Şubat 2025

ZS EV Fiyat Listesi Şubat 2025

Marvel R Performance Fiyat Listesi Şubat 2025

Marvel R Performance Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Marvel R Performance Elektrik 3.499.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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