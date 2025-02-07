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Jaecoo Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 14:20

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Türkiye pazarına giren ve kısa sürede beğeni toplayan marka, otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Türkiye'de satışı olan Jaecoo J7'nin rakiplerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri de merak ediliyor. Peki, Jaecoo 7 ne kadar oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri ne? 

İşte, Jaecoo 7 hakkında bilmeniz gerekenler

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından piyasaya sürülen off-road SUV markası Jaecoo, 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye pazarındaki yerini aldı. Jaecoo 7'nin Şubat ayı fiyat listelerinde ise hem 2024 hem 2025 modeller yerini aldı. Peki, J7 2025 yılında ne kadar oldu? 

Gelin, J7'yi bir kez de birlikte inceleyelim 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Şubat 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.075.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL 2.255.000 TL

Jaecoo 7 2025 Model Yılı Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.175.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL 2.355.000 TL

Fyatlar, Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenmiş olup 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren ay sonuna kadar geçerlidir. Fakat, otomobilin standart donanımına ek opsiyon talebiniz ve dönemlik kampanyalar doğrultusunda fiyatlarda değişiklik olabilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Yüksek performansı ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken J7, 4x4 ve 4x2 seçenekleri alıcının beğenisine sunuluyor. Jaecoo 7, 145 beygir gücü ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. Otomobil, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış.

 4x4 ve 4x2 modellerinin sahip olduğu farklı iç donanımların yanı sıra yakıt performansları da farklılık göstermekte. Jaecoo 7'nin 4x2 modelinde yakıt tüketimi 7,5 litre, 4x4 modelinde ise 8 litre.

Jaecoo 7'nin iç donanımına da birlikte göz atalım!

Jaecoo 7'nin iç donanımına da birlikte göz atalım!

Jaecoo 7'nin her iki modelinde de standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli yer alıyor. Multimedya ekranının boyutları ise donanım seviyesine göre, 13.2 inç ve 14.8 inç olarak farklılık gösteriyor. 

Akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler otomobilin standart donanımında yer alıyor. Üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi de iç donanıma ekleniyor.

J7'nin her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ARDIS ise sürüş konforunu bir hayli artırıyor!

J7'nin her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ARDIS ise sürüş konforunu bir hayli artırıyor!

Jaecoo 7'nin ardından 2025 yılında Türkiye'ye markanın üç yeni modelinin daha girmesi bekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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