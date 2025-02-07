Jaecoo Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından piyasaya sürülen off-road SUV markası Jaecoo, 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye pazarındaki yerini aldı. Jaecoo 7'nin Şubat ayı fiyat listelerinde ise hem 2024 hem 2025 modeller yerini aldı. Peki, J7 2025 yılında ne kadar oldu?

Gelin, J7'yi bir kez de birlikte inceleyelim 👇