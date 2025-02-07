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DS Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

DS Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 14:46

Fransız otomotiv üreticisi DS, Şubat ayının güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan, 2018 yılından beri de PSA çatısı altında faaliyet gösteren DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Fiyat ve performansı ile otomobil tutkunlarının tercihi olan otomobil üreticisi yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Peki, yenilenen fiyatları ile Şubat ayında DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Şubat 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

DS, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın 7 Şubat'ta itibaren geçerli olan tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarına aşağıda yer verdik. Fakat fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Şubat 2025

DS 4 Fiyat Listesi Şubat 2025

BENZİN

  • DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik 2.118.986 TL

  • DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik 2.118.986 TL

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik 2.176.943 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) 2.245.500 TL

DS 7 Fiyat Listesi Şubat 2025

DS 7 Fiyat Listesi Şubat 2025

DİZEL

  • DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik 2.985.100 TL

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 Otomatik 2.985.100 TL 

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) 3.088.600 TL 

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 4.049.443 TL

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD (Model Yılı: 2025) 300 4.091.743 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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