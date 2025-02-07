DS Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
DS Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomotiv üreticisi DS, Şubat ayının güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan, 2018 yılından beri de PSA çatısı altında faaliyet gösteren DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Fiyat ve performansı ile otomobil tutkunlarının tercihi olan otomobil üreticisi yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Peki, yenilenen fiyatları ile Şubat ayında DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?
İşte, DS'nin Şubat 2025 fiyat listesi
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DS Fiyat Listesi
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DS 4 Fiyat Listesi Şubat 2025
DS 7 Fiyat Listesi Şubat 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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