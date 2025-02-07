DS Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv üreticisi DS, Şubat ayının güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan, 2018 yılından beri de PSA çatısı altında faaliyet gösteren DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Fiyat ve performansı ile otomobil tutkunlarının tercihi olan otomobil üreticisi yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Peki, yenilenen fiyatları ile Şubat ayında DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Şubat 2025 fiyat listesi