Leberkas Burger Şimdi de Türk Tüketicilerin Damak Zevkine Hitap Edecek
Türk tüketiciler yeni bir lezzetle buluşuyor. Yenilikçi lezzet arayanlar için Kadıköy Moda'da açılan Leberkas Burger aynı zamanda sektöre yeni bir soluk getirecek. Almanya’nın Bavyera bölgesi ve Avusturya mutfağının sevilen lezzeti bu kez Türk tüketicilerin damağına hitap etmeyi amaçlıyor.
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Türk tüketiciye Helal sunum
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Yenilikçi lezzet arayanlara hitap ediyor
Franchise imkanı ve sunulan avantajlar
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