Land Rover Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın önde gelen otomobil üreticisi Land Rover, Temmuz ayı fiyatlarını açıkladı. Land Rover, tüketiceye sağladığı güvenli ve konforlu SUV modelleriyle otomobil sektörünün en prestijli markalarından biri haline geldi. Marka bu ay fiyatlarında değişikliğe giderken, klasikleşmiş modelleri ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Land Rover Temmuz ayı güncel fiyat listesi