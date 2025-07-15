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Land Rover Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.07.2025 - 23:36

Birleşik Krallık'ın önde gelen otomobil üreticisi Land Rover, Temmuz ayı fiyatlarını açıkladı. Land Rover, tüketiceye sağladığı güvenli ve konforlu SUV modelleriyle otomobil sektörünün en prestijli markalarından biri haline geldi. Marka bu ay fiyatlarında değişikliğe giderken, klasikleşmiş modelleri ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover Temmuz ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover, Temmuz ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Firmanın popüler modeli Range Rover bu ay 28.225.130 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.

Land Rover tarafından tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar ise opsiyonel özellikler nedeniyle farklılık gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Temmuz 2025

Range Rover Fiyat Listesi Temmuz 2025

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 28.225.130 TL 

  • SV - 33.072.602 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 28.649.861 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 31.136.431 TL 

  • SV - 38.319.923 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.259.257 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 28.446.729 TL 

  • SV - 36.922.880 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 28.963.792 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 32.262.891 TL 

  • SV - 42.290.233 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 18.677.919 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 19.748.979 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 20.321.442 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Temmuz 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 9.057.927 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 10.038.963 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Temmuz 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.973.284 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 5.440.719 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 6.188.615 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 6.552.175 TL

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Land Rover Discovery Fiyat Listesi Temmuz 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Temmuz 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 13.137.951 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 14.264.411 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 6.479.463 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 6.988.447 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Temmuz 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Temmuz 2025

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 12.368.923 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 12.960.430 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 15.239.896 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 14.013.601 TL

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 29.271.308 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 32.207.491 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 17.219.060 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 20.192.176 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 4.837.208 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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