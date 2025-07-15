Land Rover Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
Birleşik Krallık'ın önde gelen otomobil üreticisi Land Rover, Temmuz ayı fiyatlarını açıkladı. Land Rover, tüketiceye sağladığı güvenli ve konforlu SUV modelleriyle otomobil sektörünün en prestijli markalarından biri haline geldi. Marka bu ay fiyatlarında değişikliğe giderken, klasikleşmiş modelleri ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?
İşte, Land Rover Temmuz ayı güncel fiyat listesi
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Land Rover Fiyat Listesi
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Range Rover Fiyat Listesi Temmuz 2025
Range Rover Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025
Range Rover Velar Fiyat Listesi Temmuz 2025
Range Rover Evoque Fiyat Listesi Temmuz 2025
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Land Rover Discovery Fiyat Listesi Temmuz 2025
Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Temmuz 2025
Land Rover Defender Fiyat Listesi Temmuz 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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