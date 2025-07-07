Lahmacun Endeksi Açıklandı! Konya Lahmacun Fiyatına Zamla Türkiye Rekorunu Kırdı

Bodrum'da lüks plajlarda bin 500 TL değer biçilen lahmacun fiyatları ülke genelinde merak konusu oldu.

Lahmacun fiyatları artık dikkatle takip ediliyor. Bu nedenle Research İstanbul, ‘Lahmacun Endeksi’ni yayınladı. 2025 Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de lahmacun fiyatı belli oldu.

Lahmacun kaç TL?

Lahmacun fiyatı ortalama 123.24 TL olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle Türkiye’de lahmacun fiyatı Haziran 2025’te 1.22 oranında yükseldi.