Lahmacun Endeksi Açıklandı! Konya Lahmacun Fiyatına Zamla Türkiye Rekorunu Kırdı
Lahmacunun sevmeyeni yoktur… Türkiye’nin vazgeçilmez lezzeti lahmacunu yemek için ne saat ne zaman ne mekan dinleriz… Kâh öğrenci evinde gecenin 3’ünde sipariş verilir kâh Bodrum sularından çıkıp güneşlenirken yenilir… Biliyorsunuz ki lahmacun Bodrum fiyatlarıyla meşhur. Bodrum’da dudak uçuklatan lahmacun fiyatları Türkiye’ye yayıldı. CNBC-e'de yer alan habere göre Research İstanbul ‘lahmacun Endeksi’ni yayınladı. Lahmacun Endeksi’ne göre Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 123.24 TL oldu. Peki lahmacun fiyat zamlıyla hangi ülkede rekor kırdı?
Şööööyle bi' lahmacun olsa, bol limonunu sıkıp domatesini yeşilliğini koyup yesek... Her şey iyi hoş da lahmacun fiyatları ne kadar?
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Konya, lahmacun fiyatına yapılan zamla rekor kırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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