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Lahmacun Endeksi Açıklandı! Konya Lahmacun Fiyatına Zamla Türkiye Rekorunu Kırdı

Lahmacun Endeksi Açıklandı! Konya Lahmacun Fiyatına Zamla Türkiye Rekorunu Kırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 14:16

Lahmacunun sevmeyeni yoktur… Türkiye’nin vazgeçilmez lezzeti lahmacunu yemek için ne saat ne zaman ne mekan dinleriz… Kâh öğrenci evinde gecenin 3’ünde sipariş verilir kâh Bodrum sularından çıkıp güneşlenirken yenilir… Biliyorsunuz ki lahmacun Bodrum fiyatlarıyla meşhur. Bodrum’da dudak uçuklatan lahmacun fiyatları Türkiye’ye yayıldı. CNBC-e'de yer alan habere göre Research İstanbul ‘lahmacun Endeksi’ni yayınladı. Lahmacun Endeksi’ne göre Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 123.24 TL oldu. Peki lahmacun fiyat zamlıyla hangi ülkede rekor kırdı?

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Şööööyle bi' lahmacun olsa, bol limonunu sıkıp domatesini yeşilliğini koyup yesek... Her şey iyi hoş da lahmacun fiyatları ne kadar?

Bodrum'da lüks plajlarda bin 500 TL değer biçilen lahmacun fiyatları ülke genelinde merak konusu oldu.

Lahmacun fiyatları artık dikkatle takip ediliyor. Bu nedenle Research İstanbul, ‘Lahmacun Endeksi’ni yayınladı. 2025 Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de lahmacun fiyatı belli oldu.

Lahmacun kaç TL?

Lahmacun fiyatı ortalama 123.24 TL olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle Türkiye’de lahmacun fiyatı Haziran 2025’te 1.22 oranında yükseldi.

Konya, lahmacun fiyatına yapılan zamla rekor kırdı.

Konya, lahmacun fiyatına yapılan zamla rekor kırdı.

Lahmacuna en fazla ocak ayında zam yapıldı. Bu zam yüzde 6.1’e kadar çıktı. Ancak yaz mevsiminin gelmesiyle zam yavaşladı.

Konya, lahmacun fiyatlarına yapılan zamla rekor kırdı. Konya’da ortalama lahmacun fiyatı 83.67 liraya yükseldi. Bu yükseliş 3.8 olarak Türkiye rekoru kırdı. Konya’yı Mersin takip etti. Mersin’de lahmacun fiyatı 182.3 TL’ye çıktı. 

Gaziantep'te ise lahmacun fiyatlarının düştüğü gözlemlendi. Fiyatlar yüzde 2.8 oranında düştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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