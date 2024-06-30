Kütahya'da Sons of Anarchy Esintileri! Motosiklet Kulüplerinin Kavgasında Silah Patladı

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Gece saatlerinde meydana gelen olayda Eskişehir'den Kütahya'ya gelen 3 motosiklet kulübü üyesi F.M.Ö., İ.Y. ve A.Ç. ile Kütahya'da bir başka motosiklet kulübüne üye olan M.Ü. arasında kavga çıktı.
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Kavganın büyümesi sonrası Eskişehir'den gelen A.Ç., M.Ü.'yü silahla bacağından vurdu. Şüpheliler F.M.Ö. ve İ.Y. yakalanırken, A.Ç.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavga ve silahın patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar;📹
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olm jax teller bile legalleşmeye çalışıyordu. size ne oluyor
Bunlardan olsa olsa Sons Of Gaynarchy olur .