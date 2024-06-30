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Kütahya'da Sons of Anarchy Esintileri! Motosiklet Kulüplerinin Kavgasında Silah Patladı

Kütahya'da Sons of Anarchy Esintileri! Motosiklet Kulüplerinin Kavgasında Silah Patladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.06.2024 - 16:53

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Kütahya'da iki farklı motosiklet kulübüne üye şahısların karıştığı kavgada silah patladı. Eskişehir'den gelerek M.Ü (26)'yı bacağından yaralayan 3 kulüp üyesinin 2'si yakalandı. Kavga esnasında silahın patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Gece saatlerinde meydana gelen olayda Eskişehir'den Kütahya'ya gelen 3 motosiklet kulübü üyesi F.M.Ö., İ.Y. ve A.Ç. ile Kütahya'da bir başka motosiklet kulübüne üye olan M.Ü. arasında kavga çıktı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda Eskişehir'den Kütahya'ya gelen 3 motosiklet kulübü üyesi F.M.Ö., İ.Y. ve A.Ç. ile Kütahya'da bir başka motosiklet kulübüne üye olan M.Ü. arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi sonrası Eskişehir'den gelen A.Ç., M.Ü.'yü silahla bacağından vurdu. Şüpheliler F.M.Ö. ve İ.Y. yakalanırken, A.Ç.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavganın büyümesi sonrası Eskişehir'den gelen A.Ç., M.Ü.'yü silahla bacağından vurdu. Şüpheliler F.M.Ö. ve İ.Y. yakalanırken, A.Ç.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavga ve silahın patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar;📹

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ahmetpamukupaagl

olm jax teller bile legalleşmeye çalışıyordu. size ne oluyor