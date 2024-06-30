Kütahya'da Sons of Anarchy Esintileri! Motosiklet Kulüplerinin Kavgasında Silah Patladı

Kütahya'da iki farklı motosiklet kulübüne üye şahısların karıştığı kavgada silah patladı. Eskişehir'den gelerek M.Ü (26)'yı bacağından yaralayan 3 kulüp üyesinin 2'si yakalandı. Kavga esnasında silahın patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.