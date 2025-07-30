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Kuruluş Osman'ın Yeni Başrolünden MasterChef Kadrosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman'ın Yeni Başrolünden MasterChef Kadrosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman MasterChef Türkiye Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 00:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

30 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef 2024 yarışmacılarından Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın arasında su sızmazken yarışmanın ardından ikilinin arası açıldı.

MasterChef 2024 yarışmacılarından Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın arasında su sızmazken yarışmanın ardından ikilinin arası açıldı.

MasterChef 2024 boyunca çok yakın arkadaş olan Beyza ve Ayşe'nin arasına kara kedi girmişti. Ayşe Ekiz, Beyza'nın kendisiyle dalga geçtiğini açıklayıp küsmüştü. Konu hakkında konuşan Beyza, Ayşe'den özür diledi.

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ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.

ATV'nin 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinde başrol krizi yaşanıyordu. Burak Özçivit'in talep ettiği ücretin yüksek bulunması sonrasında yeni başrol arayışına girilmiş ve pek çok ünlü isme teklif gitmişti. Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakterini canlandıracak yeni başrol sonunda belli oldu.

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Doğukan Güngör’ü ekran başındaki milyonlar “Fatih” olarak tanıdı.

Doğukan Güngör’ü ekran başındaki milyonlar “Fatih” olarak tanıdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteriyle izlediğimiz Doğukan Güngör'ü oyuncu kimliğiyle tanısak da kendisi hakkında ortaya çıkan bir gerçek şoke etti. Doğukan Güngör'ün oyunculuktan önce meşgul olduğu mesleğe epey şaşıracaksınız.

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Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve film setlerine dair merak edilenleri açıklamaya devam ediyor.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve film setlerine dair merak edilenleri açıklamaya devam ediyor.

TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın, yayınladığı içeriklerle gündem oluyor. Yalçın, dizi setlerine dair bilinmeyenleri anlatırken bu defa şahit olduğu bir tacizi ifşa etti. Yener Yalçın'ın anlattıkları izleyenleri resmen şoke etti.

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 16. isim Hakan olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 16. isim Hakan olmuştu.

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 16 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te dördüncü haftanın ortasındayız. Dördüncü haftada seçilen 2. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 17. isim kim oldu?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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