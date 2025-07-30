Kuruluş Osman'ın Yeni Başrolünden MasterChef Kadrosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef 2024 yarışmacılarından Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın arasında su sızmazken yarışmanın ardından ikilinin arası açıldı.
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ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.
Doğukan Güngör’ü ekran başındaki milyonlar “Fatih” olarak tanıdı.
Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve film setlerine dair merak edilenleri açıklamaya devam ediyor.
MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 16. isim Hakan olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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