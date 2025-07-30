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Ana Kadro Tamamlanıyor: 30 Temmuz Salı MasterChef'te Ana Kadroya Giren 17. Yarışmacı Kim Oldu?

Ana Kadro Tamamlanıyor: 30 Temmuz Salı MasterChef'te Ana Kadroya Giren 17. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 00:21

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 16 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te dördüncü haftanın ortasındayız. Dördüncü haftada seçilen 2. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 17. isim kim oldu?

İşte, detaylar...

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 16. isim Hakan olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 16. isim Hakan olmuştu.

Dördüncü haftada olduğumuz MasterChef'te mücadele sürüyor. Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan, Ayten, Sezer, Cansu, Özkan, Gizem ve İrem'in ardından ana kadroya giren 16. isim de Hakan olmuştu.

MasterChef'in 17. yarışmacısı Tunahan Onhan oldu.

MasterChef'in 17. yarışmacısı Tunahan Onhan oldu.

Jüri üyesi şefler, Tunahan'ın tabağını seçerek ana kadroya dahil etti. Tunahan, ana kadroya girdiğini duyunca gözyaşlarını tutamadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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