Kurtlar Vadisi Hayranı Adam Ofisini Polat Alemdar’ın Ofisiyle Aynı Şekilde Dizayn Etti

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin etkileri hala devam ediyor. Dizinin hayran kitlesi adeta zamana meydan okuyor. Kurtlar Vadisi dizisinin etkisinden çıkamayan bir vatandaş da diziye olan sevgisini ofisine taşıdı.
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Diziyi bilenler Polat Alemdar’ın masasının arkasında yer alan duvar desenini hatırlayacaktır. Dizinin hayranı adam da deseni kendi ofisine yaptırdı.
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Olay yalnızca duvar deseniyle sınırlı değildi. Odanın içerisinde yeni bir odaya açılan gizli bölme de vardı.
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