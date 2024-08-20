Karadeniz’in Manzaralı Restoranlarından Birine Giden Adam Fiyatlara ve Hijyene Sitem Etti

@meroneylmz adlı Instagram kullanıcısı Karadeniz’in meşhur manzaralı restoranlarından birine gittiği anları kayda aldı. İşletmede sıkça gelen turist kesimine ait yemekler olmasını doğru bulmadığını dile getirirken fiyatlara da isyan etti.
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‘Menüde kültürümüze özgü yemekler olması gerektiğini’ dile getiren içerik üreticisi fiyatlar karşısında hijyenin de yeterli olmadığını anlattı.
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“Bir Karadeniz restoranında ‘etli kepse’ diye bir yemek olmamalı. Biz bunu belki Kuveyt’te yemeliyiz.” sözlerini kullandı.
Ek olarak da “Yemeklerden talep ettikleri fiyatlara bakın, karşılığında size sunduğu tuvalet hizmetine bakın.” sözleriyle de sitemini dile getirdi.
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