Görüş Bildir
Haberler
Video
Karadeniz’in Manzaralı Restoranlarından Birine Giden Adam Fiyatlara ve Hijyene Sitem Etti

Karadeniz’in Manzaralı Restoranlarından Birine Giden Adam Fiyatlara ve Hijyene Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 17:56

İçerik Devam Ediyor

@meroneylmz adlı Instagram kullanıcısı Karadeniz’in meşhur manzaralı restoranlarından birine gittiği anları kayda aldı. İşletmede sıkça gelen turist kesimine ait yemekler olmasını doğru bulmadığını dile getirirken fiyatlara da isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

‘Menüde kültürümüze özgü yemekler olması gerektiğini’ dile getiren içerik üreticisi fiyatlar karşısında hijyenin de yeterli olmadığını anlattı.

‘Menüde kültürümüze özgü yemekler olması gerektiğini’ dile getiren içerik üreticisi fiyatlar karşısında hijyenin de yeterli olmadığını anlattı.

“Bir Karadeniz restoranında ‘etli kepse’ diye bir yemek olmamalı. Biz bunu belki Kuveyt’te yemeliyiz.” sözlerini kullandı.

“Bir Karadeniz restoranında ‘etli kepse’ diye bir yemek olmamalı. Biz bunu belki Kuveyt’te yemeliyiz.” sözlerini kullandı.

Ek olarak da “Yemeklerden talep ettikleri fiyatlara bakın, karşılığında size sunduğu tuvalet hizmetine bakın.” sözleriyle de sitemini dile getirdi.

Ek olarak da “Yemeklerden talep ettikleri fiyatlara bakın, karşılığında size sunduğu tuvalet hizmetine bakın.” sözleriyle de sitemini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın