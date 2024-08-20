İşte Aradığımız Destek: Ehliyet Sınavını Geçen Eşini Davul Zurnayla Karşılayan Koca Yürekli Adam

Ehliyet sınavını başarıyla tamamlayan eşini kuru kuru tebrik etmek istemeyen adam hazırladığı sürprizle herkesi güldürdü. Eşi parkuru tamamlarken davul ve zurnacı getiren adam dört gözle bitişi bekledi.
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Ardından ise eşi sınavın bitiş noktasına başarıyla geldi. Bunu gören davul ve zurnacı çalmaya başlayınca ortama renk geldi.
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Sürprizi gören kadın kahkahalarını tutamazken çevresindekiler de eğlenceye katıldı.
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