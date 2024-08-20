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İşte Aradığımız Destek: Ehliyet Sınavını Geçen Eşini Davul Zurnayla Karşılayan Koca Yürekli Adam

İşte Aradığımız Destek: Ehliyet Sınavını Geçen Eşini Davul Zurnayla Karşılayan Koca Yürekli Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 16:13

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Ehliyet sınavını başarıyla tamamlayan eşini kuru kuru tebrik etmek istemeyen adam hazırladığı sürprizle herkesi güldürdü. Eşi parkuru tamamlarken davul ve zurnacı getiren adam dört gözle bitişi bekledi.

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Ardından ise eşi sınavın bitiş noktasına başarıyla geldi. Bunu gören davul ve zurnacı çalmaya başlayınca ortama renk geldi.

Ardından ise eşi sınavın bitiş noktasına başarıyla geldi. Bunu gören davul ve zurnacı çalmaya başlayınca ortama renk geldi.

Sürprizi gören kadın kahkahalarını tutamazken çevresindekiler de eğlenceye katıldı.

Sürprizi gören kadın kahkahalarını tutamazken çevresindekiler de eğlenceye katıldı.

İşte detaylar 👇

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