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Sokak Röportajında “Ezan Neden Okunur?” Sorusu Soruldu Vatandaşlar Doğru Yanıtı Veremedi

Sokak Röportajında “Ezan Neden Okunur?” Sorusu Soruldu Vatandaşlar Doğru Yanıtı Veremedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 17:01

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Kanal Dünya adlı YouTube kanalı vatandaşlara “Ezan neden okunur?” sorusunu sormak için mikrofon uzattı. Soru karşısında vatandaşlar ne diyeceğini bilemedi ve yalnızca iki kişiden doğru yanıt geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Muhabirin soruyu sormasıyla birlikte cevap vermeden gidenler, ‘bilmiyorum’ diyenler ve ‘din için’ diyenler oldu.

Muhabirin soruyu sormasıyla birlikte cevap vermeden gidenler, ‘bilmiyorum’ diyenler ve ‘din için’ diyenler oldu.

Vatandaşlar arasından yalnızca iki kişi namaz vaktini bildirmek için yanıtını verebildi.

Vatandaşlar arasından yalnızca iki kişi namaz vaktini bildirmek için yanıtını verebildi.

İşte detaylar 👇

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