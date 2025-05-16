Kurban Etinden Hastalık Geçer mi? Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar

Kurban Bayramı’nın ilk gününde taze etle yapılan kavurma, birçok evde gelenekselleşmiş olsa da uzmanlar bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor. Yeni kesilmiş etin hemen pişirilip tüketilmesi, hem sindirim sistemi açısından zorluk yaratabiliyor hem de bazı sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Kesim sonrası etin içerisindeki kas yapısı henüz biyokimyasal süreçlerini tamamlamadığı için, sindirimi güç olabiliyor. Bu dönemde “ölüm katılığı” (rigor mortis) devreye girdiğinden et oldukça sert olur; hem çiğnemesi zordur hem de mide için ağır bir yük oluşturur.

Kurban Eti Kaç Saat Dinlendirilmeli?

Uzmanlar, kurban etinin en az 12 ila 24 saat arasında dinlendirilmesini önermektedir. Bu süre boyunca etin sıcaklığı düşer, kaslar gevşer ve pişirme ile sindirme süreci daha sağlıklı hale gelir. Ayrıca etin buzdolabında uygun koşullarda bekletilmesi, hem besin değeri açısından hem de mikroorganizma gelişimini önleme bakımından büyük önem taşır. Etin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi, özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesi riskini artırabilir. Bu nedenle etin kısa süre dışarıda dinlendirilip ardından hemen soğuk zincire alınması gereklidir.

Kurban Etini Hemen Tüketirsek Ne Olur?

Dinlenmemiş etin tüketilmesi mide ağrısı, gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Özellikle çocuklar, yaşlı bireyler ve sindirim sistemi hassas olan kişilerin taze kesilmiş eti hemen tüketmemesi önerilir. Aynı zamanda lezzet açısından da dinlendirilmiş et çok daha yumuşak ve aromatiktir. Bu nedenle “24 saat kuralı” hem sağlık hem de damak tadı açısından oldukça kıymetli.