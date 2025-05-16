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Kurban Etinden Hastalık Geçer mi? Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar

Kurban Etinden Hastalık Geçer mi? Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 15:34

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş dini vecibelerini yerine getirmek için kurban hazırlıklarına başladı. Ancak kurbanlık hayvanların kesimi, işlenmesi ve tüketimi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli sağlık riskleri bulunuyor. Uzmanlar, kurban etinden insana geçebilecek bazı tehlikeli hastalıklar konusunda uyarıyor. Özellikle şarbon, salmonelloz, kist hidatik ve toksoplazmozis gibi zoonoz hastalıkların bayram sürecinde yayılma riski artıyor. 

Peki kurban etinden bulaşabilecek hastalıklar nelerdir? Bu hastalıklardan nasıl korunabiliriz?

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Kurban Etinden Hastalık Bulaşır mı?

Kurban Etinden Hastalık Bulaşır mı?

Uzmanların belirttiğine göre evet, kurban etinden hastalık bulaşabilir. Hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar tıpta “zoonoz” olarak adlandırılır. Kurban kesimi sırasında hayvanlarla doğrudan temas ya da etin hazırlanması aşamalarında bu hastalıklar insanlara geçebilir. 

Ülkemizde sık görülen ve bayram sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken başlıca zoonoz hastalıklar şunlardır: Şarbon, salmonella, kist hidatik, toksoplazmozis, teniyoz (sığır tenyası), kuduz, brusellozis, verem (tüberküloz)

Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurban etinden hastalık bulaşmasını önlemek aslında basit kurallara uymakla mümkün. Kurban kesimi, yüzülmesi, parçalanması ve etin taşınması sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu giysiler kullanılmalı. Et çiğ haldeyken asla tüketilmemeli, mutlaka tam pişmiş olmalıdır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireyler bu konuda daha dikkatli olmalıdır.

Kesim yerleri hijyenik olmalı, kurbanlık hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olması sağlanmalıdır. Etin saklanması ve muhafaza sürecinde uygun sıcaklık koşullarına dikkat edilmelidir. Ayrıca kurban sonrası hayvan atıkları açık alanlara bırakılmamalı, çevre sağlığı gözetilmelidir.

Kurban Kesildikten Kaç Saat Sonra Tüketilmelidir?

Kurban Kesildikten Kaç Saat Sonra Tüketilmelidir?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde taze etle yapılan kavurma, birçok evde gelenekselleşmiş olsa da uzmanlar bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor. Yeni kesilmiş etin hemen pişirilip tüketilmesi, hem sindirim sistemi açısından zorluk yaratabiliyor hem de bazı sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Kesim sonrası etin içerisindeki kas yapısı henüz biyokimyasal süreçlerini tamamlamadığı için, sindirimi güç olabiliyor. Bu dönemde “ölüm katılığı” (rigor mortis) devreye girdiğinden et oldukça sert olur; hem çiğnemesi zordur hem de mide için ağır bir yük oluşturur.

Kurban Eti Kaç Saat Dinlendirilmeli?

Uzmanlar, kurban etinin en az 12 ila 24 saat arasında dinlendirilmesini önermektedir. Bu süre boyunca etin sıcaklığı düşer, kaslar gevşer ve pişirme ile sindirme süreci daha sağlıklı hale gelir. Ayrıca etin buzdolabında uygun koşullarda bekletilmesi, hem besin değeri açısından hem de mikroorganizma gelişimini önleme bakımından büyük önem taşır. Etin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi, özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesi riskini artırabilir. Bu nedenle etin kısa süre dışarıda dinlendirilip ardından hemen soğuk zincire alınması gereklidir.

Kurban Etini Hemen Tüketirsek Ne Olur?

Dinlenmemiş etin tüketilmesi mide ağrısı, gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Özellikle çocuklar, yaşlı bireyler ve sindirim sistemi hassas olan kişilerin taze kesilmiş eti hemen tüketmemesi önerilir. Aynı zamanda lezzet açısından da dinlendirilmiş et çok daha yumuşak ve aromatiktir. Bu nedenle “24 saat kuralı” hem sağlık hem de damak tadı açısından oldukça kıymetli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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