Kurban Etinden Hastalık Geçer mi? Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş dini vecibelerini yerine getirmek için kurban hazırlıklarına başladı. Ancak kurbanlık hayvanların kesimi, işlenmesi ve tüketimi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli sağlık riskleri bulunuyor. Uzmanlar, kurban etinden insana geçebilecek bazı tehlikeli hastalıklar konusunda uyarıyor. Özellikle şarbon, salmonelloz, kist hidatik ve toksoplazmozis gibi zoonoz hastalıkların bayram sürecinde yayılma riski artıyor.
Peki kurban etinden bulaşabilecek hastalıklar nelerdir? Bu hastalıklardan nasıl korunabiliriz?
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Kurban Etinden Hastalık Bulaşır mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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