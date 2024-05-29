Kulis Bilgisi Sızdı: AK Parti'de Yeni İstifalar Gelecek
Kulis Bilgisi Sızdı: AK Parti'de Yeni İstifalar Gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamaması sonrası değişim ve yenilenmeye gitme kararı aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı başladı. NTV'nin edindiği bilgilere göre il başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.
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Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifası sonrası gözler diğer illere çevrildi.
NTV'de yer alan habere göre il ve ilçe başkanları düzeyinde başlayan istifalar sürecek. İl başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesi gündemde bulunuyor. İl başkanları üzerinden yürütülecek olan değişim süreci, devam edecek. Değişimle birlikte teşkilatlara yeni bir heyecan getirilmesi hedefleniyor. Değişim ilçe başkanları düzeyinde devam edeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına olağan kongre için çalışmaları yönünde de talimat verdi. AK Parti kurmayları, A takımını da değiştirecek olan büyük kongreyi 2025 yılının sonbaharına bırakmayı planladığı öğrenilirken, kongrelerin takvimi ise Erdoğan'ın yıl içindeki programıyla uyumlu hale getirileceği konuşuluyor.
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Aynen. Sorun il başkanlarında. İl başkanları değişince hukuk, eğitim, ekonomi... hepsi düzelecek!
"Nas var nas!" diye kükreyen bütün il, ilçe başkanları değişmeli...
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