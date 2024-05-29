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Kulis Bilgisi Sızdı: AK Parti'de Yeni İstifalar Gelecek

Kulis Bilgisi Sızdı: AK Parti'de Yeni İstifalar Gelecek

AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamaması sonrası değişim ve yenilenmeye gitme kararı aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı başladı. NTV'nin edindiği bilgilere göre il başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

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Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifası sonrası gözler diğer illere çevrildi.

Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifası sonrası gözler diğer illere çevrildi.

NTV'de yer alan habere göre il ve ilçe başkanları düzeyinde başlayan istifalar sürecek. İl başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesi gündemde bulunuyor. İl başkanları üzerinden yürütülecek olan değişim süreci, devam edecek. Değişimle birlikte teşkilatlara yeni bir heyecan getirilmesi hedefleniyor. Değişim ilçe başkanları düzeyinde devam edeceği öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre il ve ilçe başkanları düzeyinde başlayan istifalar sürecek. İl başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesi gündemde bulunuyor. İl başkanları üzerinden yürütülecek olan değişim süreci, devam edecek. Değişimle birlikte teşkilatlara yeni bir heyecan getirilmesi hedefleniyor. Değişim ilçe başkanları düzeyinde devam edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına olağan kongre için çalışmaları yönünde de talimat verdi. AK Parti kurmayları, A takımını da değiştirecek olan büyük kongreyi 2025 yılının sonbaharına bırakmayı planladığı öğrenilirken, kongrelerin takvimi ise Erdoğan'ın yıl içindeki programıyla uyumlu hale getirileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına olağan kongre için çalışmaları yönünde de talimat verdi. AK Parti kurmayları, A takımını da değiştirecek olan büyük kongreyi 2025 yılının sonbaharına bırakmayı planladığı öğrenilirken, kongrelerin takvimi ise Erdoğan'ın yıl içindeki programıyla uyumlu hale getirileceği konuşuluyor.

30 büyükşehirin tamamına gitmek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları dikkate alınarak illerdeki kongre tarihlerinin belirleneceği açıklandı.

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Bozkurt

Aynen. Sorun il başkanlarında. İl başkanları değişince hukuk, eğitim, ekonomi... hepsi düzelecek!

arsen lüpmeyen

"Nas var nas!" diye kükreyen bütün il, ilçe başkanları değişmeli...

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