Kulis Bilgisi Sızdı: AK Parti'de Yeni İstifalar Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamaması sonrası değişim ve yenilenmeye gitme kararı aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı başladı. NTV'nin edindiği bilgilere göre il başkanları düzeyinde yüzde 30'luk bir değişime gidilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.