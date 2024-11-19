Dilan Polat'tan Influencer'lara: Kozmetik Ürünlerine Olan Talep Neden Son Yıllarda Patladı?

Günümüzün hızlı yaşam temposu ve stresli iş dünyası kişisel bakıma olan ilgiyi artırdı. Artık insanlar sadece güzellik amacıyla değil, aynı zamanda ruhsal ve bedensel iyilik halleri için de kozmetik ürünleri kullanıyor. Özellikle pandemi dönemi kişisel bakımın önemini daha da gözler önüne serdi. İnsanlar evde daha fazla vakit geçirirken cilt bakımına ve vücut bakımına olan ilgi de arttı. Bu hem kadınlar hem de erkekler için geçerli bir durum. Tüketiciler kendilerini daha iyi hissetmek için cilt bakım ürünlerine yatırım yapıyor.