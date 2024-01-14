Kötülüğün Kitabını Yazmalarına Rağmen İzleyicinin Kalbini Kazanan 25 Anti Kahraman
Kötülüğün Kitabını Yazmalarına Rağmen İzleyicinin Kalbini Kazanan 25 Anti Kahraman
Kaynak: https://www.cracked.com/article_40641...
Filmlerde anti-kahramanların izleyicinin ilgisini çektiği bir gerçek. Tartışılmaz derecede iyi bir karakter sıkıcı olabiliyor. Sizler için kötü olan ancak izleyicilerin bayıldığı karakterleri derledik. Buyurun...👇
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1. "John Wick, yüzlerce insanı öldürdü ama hala onun tarafındayız."
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2. "En klasik örnek 'Bonnie ve Clyde'. Ayrıca gerçek bir hikaye olma avantajına da sahip ve popülerlikleri özgün. İzleyicilerin çoğu onları destekliyordu."
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3. "Hannibal Lector ilk aklıma gelen karakter. Clarie'nin bir seri katili bulmasına yardım ediyor. Hannibal'in bir gün özgürce dolaşabilecek düzeye gelebileceği hiç kimse tarafından beklenmiyordu."
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4. "In Bruges filminde, Ray çok kötü bir adam ve çok kötü bir şey yaptı. Ken ise o kötü şeyin bir parçası. Ancak Ray, bir tür kefaret arayışında. Otel sahibi hariç, filmde neredeyse herkes kötü ve hepsini bir şekilde destekliyoruz."
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5. "Blade Runner'ı ilk izlediğinizde değil ama karakteri bir kez tanıdığınızda, onun motivasyonlarını anladığınızda, ona sonsuza kadar farklı bakarsınız. Ayrıca Rutger Hauer karakteri muhteşem bir şekilde canlandırıyor."
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6. "Memento filminde ana karakter kötü. Ancak polis dostu, onu bir döngüye soktuğu için bunun farkında değil."
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7. "Heat filminde Deniro'nun karakteri Al Pacino'nun karakterinden daha fazla onura sahipti."
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8. "Scott Pilgrim vs. the World' filmindeki Scott'ı pek çok izleyici kötü bir insan olduğunu bilerek seviyordu."
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9. "Goodfellas filminin başında karakterleri destekliyoruz ve film ilerledikçe fikrimiz değişiyor. Sonunda Jimmy bile artık sandığınız kişi değil."
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10. "Snatch filminde hemen hemen herkes biraz kaçık ama hepsi eğlenceli karakterler."
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11. "Dangerous Liaisons filminde, her iki ana karakter de kötü karakterler ve etraflarındaki tüm piyonları manipüle ederken acımasız zekalarını takdir etmemek elde değil."
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12. "Pulp Fiction'da hem Vincent'ın hem de Jules'un kötü adamlar olduğu gayet açık ama onların başarılı olduğunu da görmek istiyoruz."
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13. "Kesinlikle Inside Man. Dalton, konuşmasında tüm olayı sadece para için yaptığını itiraf ediyor."
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14. "Law Abiding Citizen'daki Clyde Shelton, insanlara eğlence için işkence yapan bir sosyopat ve terörist. Açıkçası, onun hayatta kalması film için çok daha tatmin edici bir sonuç yaratırdı."
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15. "Mel Gibson'ın Payback filmi aklıma geliyor. O, kendisine haksızlık yapan kötü adamları alt etmeye çalışan, kötü adamdı."
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16. "Johnny Ringo, Tombstone filmindeki en acımasız karakterdi."
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17. "Hell or High Water filminde, Chris Pine ve Ben Foster, banka soyguncusu olan kardeşlerdir. Bankaları soymalarındaki sebeplerden dolayı Pine ve Foster'ı destekliyorum."
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18. "L.A. Confidential'da ana karakterin hepsi yozlaşmış kişiler."
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19. "Scarface'de Al Pacino'nun karakteri ilk akla gelecek isim."
20. "Catch Me If You Can filminde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakteri izleyici çok sevdi. Bu sorunun en net cevabı o."
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21. "The Karate Kid'de asıl düşman Daniel ama hepimiz onu destekliyoruz."
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22. "Müzikalleri seviyorsanız, Chicago filmi diyorum."
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23. "Hiç düşünmeden Nightcrawler diyorum."
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24. "The Talented Mr. Ripley'de ana karakter, korkunç eylemlere bulaşıyor ve onun yakalanmasını istemiyoruz."
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25. "Tabii ki 'Ferris Beuller's Day Off'. Aklıma ilk gelen buydu."
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kardeşim bu alemin en kötü olup hayran olunanı yüceler yücesi darth vader dır.