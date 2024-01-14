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Kötülüğün Kitabını Yazmalarına Rağmen İzleyicinin Kalbini Kazanan 25 Anti Kahraman

Kötülüğün Kitabını Yazmalarına Rağmen İzleyicinin Kalbini Kazanan 25 Anti Kahraman

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 08:31

Filmlerde anti-kahramanların izleyicinin ilgisini çektiği bir gerçek. Tartışılmaz derecede iyi bir karakter sıkıcı olabiliyor. Sizler için kötü olan ancak izleyicilerin bayıldığı karakterleri derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.cracked.com/article_40641...
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1. "John Wick, yüzlerce insanı öldürdü ama hala onun tarafındayız."

1. "John Wick, yüzlerce insanı öldürdü ama hala onun tarafındayız."

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2. "En klasik örnek 'Bonnie ve Clyde'. Ayrıca gerçek bir hikaye olma avantajına da sahip ve popülerlikleri özgün. İzleyicilerin çoğu onları destekliyordu."

2. "En klasik örnek 'Bonnie ve Clyde'. Ayrıca gerçek bir hikaye olma avantajına da sahip ve popülerlikleri özgün. İzleyicilerin çoğu onları destekliyordu."

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3. "Hannibal Lector ilk aklıma gelen karakter. Clarie'nin bir seri katili bulmasına yardım ediyor. Hannibal'in bir gün özgürce dolaşabilecek düzeye gelebileceği hiç kimse tarafından beklenmiyordu."

3. "Hannibal Lector ilk aklıma gelen karakter. Clarie'nin bir seri katili bulmasına yardım ediyor. Hannibal'in bir gün özgürce dolaşabilecek düzeye gelebileceği hiç kimse tarafından beklenmiyordu."
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4. "In Bruges filminde, Ray çok kötü bir adam ve çok kötü bir şey yaptı. Ken ise o kötü şeyin bir parçası. Ancak Ray, bir tür kefaret arayışında. Otel sahibi hariç, filmde neredeyse herkes kötü ve hepsini bir şekilde destekliyoruz."

4. "In Bruges filminde, Ray çok kötü bir adam ve çok kötü bir şey yaptı. Ken ise o kötü şeyin bir parçası. Ancak Ray, bir tür kefaret arayışında. Otel sahibi hariç, filmde neredeyse herkes kötü ve hepsini bir şekilde destekliyoruz."

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5. "Blade Runner'ı ilk izlediğinizde değil ama karakteri bir kez tanıdığınızda, onun motivasyonlarını anladığınızda, ona sonsuza kadar farklı bakarsınız. Ayrıca Rutger Hauer karakteri muhteşem bir şekilde canlandırıyor."

5. "Blade Runner'ı ilk izlediğinizde değil ama karakteri bir kez tanıdığınızda, onun motivasyonlarını anladığınızda, ona sonsuza kadar farklı bakarsınız. Ayrıca Rutger Hauer karakteri muhteşem bir şekilde canlandırıyor."

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6. "Memento filminde ana karakter kötü. Ancak polis dostu, onu bir döngüye soktuğu için bunun farkında değil."

6. "Memento filminde ana karakter kötü. Ancak polis dostu, onu bir döngüye soktuğu için bunun farkında değil."

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7. "Heat filminde Deniro'nun karakteri Al Pacino'nun karakterinden daha fazla onura sahipti."

7. "Heat filminde Deniro'nun karakteri Al Pacino'nun karakterinden daha fazla onura sahipti."

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8. "Scott Pilgrim vs. the World' filmindeki Scott'ı pek çok izleyici kötü bir insan olduğunu bilerek seviyordu."

8. "Scott Pilgrim vs. the World' filmindeki Scott'ı pek çok izleyici kötü bir insan olduğunu bilerek seviyordu."
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9. "Goodfellas filminin başında karakterleri destekliyoruz ve film ilerledikçe fikrimiz değişiyor. Sonunda Jimmy bile artık sandığınız kişi değil."

9. "Goodfellas filminin başında karakterleri destekliyoruz ve film ilerledikçe fikrimiz değişiyor. Sonunda Jimmy bile artık sandığınız kişi değil."

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10. "Snatch filminde hemen hemen herkes biraz kaçık ama hepsi eğlenceli karakterler."

10. "Snatch filminde hemen hemen herkes biraz kaçık ama hepsi eğlenceli karakterler."

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11. "Dangerous Liaisons filminde, her iki ana karakter de kötü karakterler ve etraflarındaki tüm piyonları manipüle ederken acımasız zekalarını takdir etmemek elde değil."

11. "Dangerous Liaisons filminde, her iki ana karakter de kötü karakterler ve etraflarındaki tüm piyonları manipüle ederken acımasız zekalarını takdir etmemek elde değil."

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12. "Pulp Fiction'da hem Vincent'ın hem de Jules'un kötü adamlar olduğu gayet açık ama onların başarılı olduğunu da görmek istiyoruz."

12. "Pulp Fiction'da hem Vincent'ın hem de Jules'un kötü adamlar olduğu gayet açık ama onların başarılı olduğunu da görmek istiyoruz."

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13. "Kesinlikle Inside Man. Dalton, konuşmasında tüm olayı sadece para için yaptığını itiraf ediyor."

13. "Kesinlikle Inside Man. Dalton, konuşmasında tüm olayı sadece para için yaptığını itiraf ediyor."
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14. "Law Abiding Citizen'daki Clyde Shelton, insanlara eğlence için işkence yapan bir sosyopat ve terörist. Açıkçası, onun hayatta kalması film için çok daha tatmin edici bir sonuç yaratırdı."

14. "Law Abiding Citizen'daki Clyde Shelton, insanlara eğlence için işkence yapan bir sosyopat ve terörist. Açıkçası, onun hayatta kalması film için çok daha tatmin edici bir sonuç yaratırdı."

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15. "Mel Gibson'ın Payback filmi aklıma geliyor. O, kendisine haksızlık yapan kötü adamları alt etmeye çalışan, kötü adamdı."

15. "Mel Gibson'ın Payback filmi aklıma geliyor. O, kendisine haksızlık yapan kötü adamları alt etmeye çalışan, kötü adamdı."

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16. "Johnny Ringo, Tombstone filmindeki en acımasız karakterdi."

16. "Johnny Ringo, Tombstone filmindeki en acımasız karakterdi."

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17. "Hell or High Water filminde, Chris Pine ve Ben Foster, banka soyguncusu olan kardeşlerdir. Bankaları soymalarındaki sebeplerden dolayı Pine ve Foster'ı destekliyorum."

17. "Hell or High Water filminde, Chris Pine ve Ben Foster, banka soyguncusu olan kardeşlerdir. Bankaları soymalarındaki sebeplerden dolayı Pine ve Foster'ı destekliyorum."

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18. "L.A. Confidential'da ana karakterin hepsi yozlaşmış kişiler."

18. "L.A. Confidential'da ana karakterin hepsi yozlaşmış kişiler."
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19. "Scarface'de Al Pacino'nun karakteri ilk akla gelecek isim."

19. "Scarface'de Al Pacino'nun karakteri ilk akla gelecek isim."

20. "Catch Me If You Can filminde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakteri izleyici çok sevdi. Bu sorunun en net cevabı o."

20. "Catch Me If You Can filminde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakteri izleyici çok sevdi. Bu sorunun en net cevabı o."

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21. "The Karate Kid'de asıl düşman Daniel ama hepimiz onu destekliyoruz."

21. "The Karate Kid'de asıl düşman Daniel ama hepimiz onu destekliyoruz."
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22. "Müzikalleri seviyorsanız, Chicago filmi diyorum."

22. "Müzikalleri seviyorsanız, Chicago filmi diyorum."

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23. "Hiç düşünmeden Nightcrawler diyorum."

23. "Hiç düşünmeden Nightcrawler diyorum."

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24. "The Talented Mr. Ripley'de ana karakter, korkunç eylemlere bulaşıyor ve onun yakalanmasını istemiyoruz."

24. "The Talented Mr. Ripley'de ana karakter, korkunç eylemlere bulaşıyor ve onun yakalanmasını istemiyoruz."

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25. "Tabii ki 'Ferris Beuller's Day Off'. Aklıma ilk gelen buydu."

25. "Tabii ki 'Ferris Beuller's Day Off'. Aklıma ilk gelen buydu."

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kardeşim bu alemin en kötü olup hayran olunanı yüceler yücesi darth vader dır.