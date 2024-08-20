Kornası Bozulan İş Makinası Şoförünün Arkadaşına Uyarma Yöntemi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kornasının bozulduğunu söyleyen iş makinası şoförünün arkadaşını durdurmak için bulduğu yöntem izleyenleri güldürdü. Sesini duyurmak için çığlık atan şoför, arkadaşını korkuttu. TIR'ın penceresinden bakan şoför, 'Korna yok mu korna?' diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Limanda çalışan şoförlerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kornasının bozulduğunu söyleyen iş makinesi operatörü sesini arkadaşına duyurabilmek için çığlık attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşının sesinin duyarak aniden duran TIR şoförü neye uğradığını şaşırdı. 'Kornan yok mu?' diyerek arkadaşına sitem eden TIR şoförü, 'Ben sana korna veririm' dedi. İşte o görüntüler; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın