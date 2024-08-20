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Kornası Bozulan İş Makinası Şoförünün Arkadaşına Uyarma Yöntemi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kornası Bozulan İş Makinası Şoförünün Arkadaşına Uyarma Yöntemi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 16:36

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Kornasının bozulduğunu söyleyen iş makinası şoförünün arkadaşını durdurmak için bulduğu yöntem izleyenleri güldürdü. Sesini duyurmak için çığlık atan şoför, arkadaşını korkuttu. TIR'ın penceresinden bakan şoför, 'Korna yok mu korna?' diyerek tepki gösterdi. 

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Limanda çalışan şoförlerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kornasının bozulduğunu söyleyen iş makinesi operatörü sesini arkadaşına duyurabilmek için çığlık attı.

Limanda çalışan şoförlerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kornasının bozulduğunu söyleyen iş makinesi operatörü sesini arkadaşına duyurabilmek için çığlık attı.

Arkadaşının sesinin duyarak aniden duran TIR şoförü neye uğradığını şaşırdı. 'Kornan yok mu?' diyerek arkadaşına sitem eden TIR şoförü, 'Ben sana korna veririm' dedi. İşte o görüntüler; 🎥

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