Down Sendromlu Sivasspor Taraftarı İstedi, Ameliyathane Ekibi Üçlü Çekti: Hastanede Renkli Görüntüler

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Geçtiğimiz günlerde diş ağrısı sebebiyle hastaneye giden fanatik Sivasspor taraftarı 16 yaşındaki down sendromlu Tamer Yazıcı'nın genel anesteziyle ameliyat edilmesine karar verildi.
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Sivassporlu Tamer'in ameliyat öncesi tezahürat yapması üzerine ameliyat ekibi de ona eşlik etti. Ameliyat ekibine üçlü çektirerek operasyona giren Tamer'in sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
Ameliyat öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 🎥
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