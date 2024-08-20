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Down Sendromlu Sivasspor Taraftarı İstedi, Ameliyathane Ekibi Üçlü Çekti: Hastanede Renkli Görüntüler

Down Sendromlu Sivasspor Taraftarı İstedi, Ameliyathane Ekibi Üçlü Çekti: Hastanede Renkli Görüntüler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 15:07

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Diş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede genel anestezi kararı alınarak ameliyata hazırlanan fanatik Sivasspor taraftarı down sendromlu Tamer Yazıcı'nın ameliyat öncesi hastane personeline üçlü çektirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Geçtiğimiz günlerde diş ağrısı sebebiyle hastaneye giden fanatik Sivasspor taraftarı 16 yaşındaki down sendromlu Tamer Yazıcı'nın genel anesteziyle ameliyat edilmesine karar verildi.

Geçtiğimiz günlerde diş ağrısı sebebiyle hastaneye giden fanatik Sivasspor taraftarı 16 yaşındaki down sendromlu Tamer Yazıcı'nın genel anesteziyle ameliyat edilmesine karar verildi.

Sivassporlu Tamer'in ameliyat öncesi tezahürat yapması üzerine ameliyat ekibi de ona eşlik etti. Ameliyat ekibine üçlü çektirerek operasyona giren Tamer'in sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Sivassporlu Tamer'in ameliyat öncesi tezahürat yapması üzerine ameliyat ekibi de ona eşlik etti. Ameliyat ekibine üçlü çektirerek operasyona giren Tamer'in sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Ameliyat öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 🎥

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