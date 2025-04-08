onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Komedyen Yunus Yılmaz, Boykot Çağrısında Bulunduğu İçin Oyunlarının İptal Edildiğini Açıkladı!

Komedyen Yunus Yılmaz, Boykot Çağrısında Bulunduğu İçin Oyunlarının İptal Edildiğini Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.04.2025 - 00:05

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına katılmasının ardından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasına ünlü isimlerden tepki gelmişti. Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de TRT dizilerinden çıkarılmıştı. Yunus Günçe'nin boykot çağrısı nedeniyle oyunlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından komedyen Yunus Yılmaz da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunlarının iptal edildiğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boykot çağrısına destek olan ünlülerin TRT dizilerinden çıkarılmasının yankısı sürüyor.

Boykot çağrısına destek olan ünlülerin TRT dizilerinden çıkarılmasının yankısı sürüyor.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından ona ve boykota destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de TRT dizilerinin kadrolarından çıkarılmıştı. Pek çok ünlü ismin destek paylaşımı yapmasının ardından ünlü isimlerden yeni açıklamalar gelmeye başladı. Yunus Günçe de oyunlarının iptal edildiğini açıkladı.

Detaylar:

Komedyen Yunus Yılmaz da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunlarının iptal edildiğini açıkladı.

Komedyen Yunus Yılmaz da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunlarının iptal edildiğini açıkladı.

'Adaleti, demokrasiyi, laik fikri savundum diye asla vicdanım rahatsız değil. İşi sahne ve sanat olup aksini söyleyen vicdansız, iki yüzlüdür zaten. Bu işte eli hiç kimseye hakkımız helal değil. Oyundan ekmek yiyecek ekibin vebali de, oyuna ücretsiz yer ayırdığımız öğrencilerin de ahı üstünüzde olur umarım.'  diyen ünlü komedyen hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın