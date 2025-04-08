'Adaleti, demokrasiyi, laik fikri savundum diye asla vicdanım rahatsız değil. İşi sahne ve sanat olup aksini söyleyen vicdansız, iki yüzlüdür zaten. Bu işte eli hiç kimseye hakkımız helal değil. Oyundan ekmek yiyecek ekibin vebali de, oyuna ücretsiz yer ayırdığımız öğrencilerin de ahı üstünüzde olur umarım.' diyen ünlü komedyen hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.