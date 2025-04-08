Komedyen Yunus Yılmaz, Boykot Çağrısında Bulunduğu İçin Oyunlarının İptal Edildiğini Açıkladı!
Komedyen Yunus Yılmaz, Boykot Çağrısında Bulunduğu İçin Oyunlarının İptal Edildiğini Açıkladı!
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına katılmasının ardından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasına ünlü isimlerden tepki gelmişti. Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de TRT dizilerinden çıkarılmıştı. Yunus Günçe'nin boykot çağrısı nedeniyle oyunlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından komedyen Yunus Yılmaz da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunlarının iptal edildiğini söyledi.
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Boykot çağrısına destek olan ünlülerin TRT dizilerinden çıkarılmasının yankısı sürüyor.
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Komedyen Yunus Yılmaz da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunlarının iptal edildiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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