Kızının "İmamoğlu Doğal Aday" Tweeti Vardı: Dursun Çiçek CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Olmak İçin Harekete Geçti

İrem Çiçek, 7 Şubat’ta attığı tweette, “İmamoğlu doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Kılıçdaroğlu bunu kabul etmedi kaybetti. Dilerim Cumhurbaşkanı adayı belirlene ön seçimi bir an önce yapılır.” demişti.

Çiçek, babasının adaylığı sonrasında ise “Babam Dursun Çiçek‘in CHP Cumhurbaşkanı ön seçimine aday olması açıklaması sonrası tweetler gelmeye başladı. Demokraside aday olmak öncelikli adımdır. Kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım. Daha önce de yazdığım gibi benim CHP Cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu’dur. İmamoğlu’nun hakettiğini ve kazanacağını düşünüyorum. Bütün adaylara bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Ön seçimle aday belirledikleri için de CHP yönetimini tebrik ederim.” açıklamasını yaptı.