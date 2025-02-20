Kızının "İmamoğlu Doğal Aday" Tweeti Vardı: Dursun Çiçek CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Olmak İçin Harekete Geçti
Kızının "İmamoğlu Doğal Aday" Tweeti Vardı: Dursun Çiçek CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Olmak İçin Harekete Geçti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı için parti içi seçim yapacağını açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğu seçimlerde eski CHP milletvekili Dursun Çiçek de adaylık isteğini açıkladı. TBMM’ye gelen Dursun Çiçek, adaylık için 20 milletvekilinin imzası için çalışmalara başladı. Dursun Çiçek’in avukat kızı İrem Çiçek’in yaptIğı “İmamoğlu doğal aday” paylaşımı ise babasının adaylık iddiası sonrasında gündeme geldi. İrem Çiçek, babasının aday olmasına rağmen oyunun Ekrem İmamoğlu’na olacağını söyledi. Dursun Çiçek de “Biz demokratik bir aileyiz. Saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu.
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CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleyeceği ön seçimde aday olmak için imza toplamaya başladı.
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Dursun Çiçek’in adaylığı ile avukat kızı İrem Çiçek’in daha önce yaptığı paylaşım da gündeme geldi.
Kızı İrem Çiçek’in Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği hatırlatılan Dursun Çiçek’in cevabı da demokrasi oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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