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Kızının "İmamoğlu Doğal Aday" Tweeti Vardı: Dursun Çiçek CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Olmak İçin Harekete Geçti

Kızının "İmamoğlu Doğal Aday" Tweeti Vardı: Dursun Çiçek CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Olmak İçin Harekete Geçti

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 17:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı için parti içi seçim yapacağını açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğu seçimlerde eski CHP milletvekili Dursun Çiçek de adaylık isteğini açıkladı. TBMM’ye gelen Dursun Çiçek, adaylık için 20 milletvekilinin imzası için çalışmalara başladı. Dursun Çiçek’in avukat kızı İrem Çiçek’in yaptIğı “İmamoğlu doğal aday” paylaşımı ise babasının adaylık iddiası sonrasında gündeme geldi. İrem Çiçek, babasının aday olmasına rağmen oyunun Ekrem İmamoğlu’na olacağını söyledi. Dursun Çiçek de “Biz demokratik bir aileyiz. Saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu.

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CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleyeceği ön seçimde aday olmak için imza toplamaya başladı.

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleyeceği ön seçimde aday olmak için imza toplamaya başladı.

Aday olmak için gerekli 20 imzayı toplamak üzere Meclis’e geldiğini, şimdilik 5 milletvekilinin imza verdiğini söyleyen Çiçek, yarına kadar imzaları tamamlayacağını ifade etti.

Dursun Çiçek’in adaylığı ile avukat kızı İrem Çiçek’in daha önce yaptığı paylaşım da gündeme geldi.

Dursun Çiçek’in adaylığı ile avukat kızı İrem Çiçek’in daha önce yaptığı paylaşım da gündeme geldi.
twitter.com

İrem Çiçek, 7 Şubat’ta attığı tweette, “İmamoğlu doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Kılıçdaroğlu bunu kabul etmedi kaybetti. Dilerim Cumhurbaşkanı adayı belirlene ön seçimi bir an önce yapılır.” demişti.

Çiçek, babasının adaylığı sonrasında ise “Babam Dursun Çiçek‘in CHP Cumhurbaşkanı ön seçimine aday olması açıklaması sonrası tweetler gelmeye başladı. Demokraside aday olmak öncelikli adımdır. Kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım. Daha önce de yazdığım gibi benim CHP Cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu’dur. İmamoğlu’nun hakettiğini ve kazanacağını düşünüyorum. Bütün adaylara bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Ön seçimle aday belirledikleri için de CHP yönetimini tebrik ederim.” açıklamasını yaptı.

Kızı İrem Çiçek’in Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği hatırlatılan Dursun Çiçek’in cevabı da demokrasi oldu.

Kızı İrem Çiçek’in Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği hatırlatılan Dursun Çiçek’in cevabı da demokrasi oldu.

Birinci çıkarsa ben de oyumu Ekrem İmamoğlu’na vereceğim. Bir önceki seçimde de ‘adayımız İmamoğlu olmalı’ diyordu. Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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