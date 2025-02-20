Sosyal Medya Mahkemesi: Suçlular Neden Serbest Bırakıldıktan Sonra Sosyal Medya Tepkisiyle Harekete Geçiliyor?
Sosyal Medya Mahkemesi: Suçlular Neden Serbest Bırakıldıktan Sonra Sosyal Medya Tepkisiyle Harekete Geçiliyor?
Her gün onlarca suç ve suçlu haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Duymadığımız, görmediğimiz pek çok suçlu gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılıyor. Ancak son yıllarda bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer konu, bir şekilde sosyal medyada karşılık bulursa ve tepkiler artarsa, serbest bırakılan şahıs ya da şahıslar yeniden gözaltına alınıyor, hatta çoğu zaman tutuklanıyor. Peki ama yargı neden sosyal medya ile harekete geçiyormuş gibi düşünülüyor?
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Milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.
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6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende, yaş haddinden dolayı serbest bırakılmıştı.
Daha onlarca örnek verebileceğimiz bir konuda sosyal medyanın yargı üstündeki etkisini görüyoruz.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine gelen tepkiler artıyor. Doğrudan etkisi tartışılsa da bunun hemen ardından da suçluların tutuklandığı haberi geliyor.
Sosyal medyanın doğru bir etki yaratmış olması bir açıdan güzel ama tehlikeli bir boyutu olması da mümkün.
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Greer ve McLaughlin adlı araştırmacılar medya yargılamasını, kişi veya kurumların medya aracılığıyla sağlanan ‘kamuoyu mahkemesi’nde yargılandığı popülist bir adalet biçimi olarak nitelendiriyorlar.
Peki ama yargının neden sosyal medya tepkilerinin ardından harekete geçtiğine dair bir algı var?
Geçtiğimiz yüzyılda kitle diye tabir edilen kesim artık sosyal medya üzerinden etkisini gösteriyor.
Sosyal medyada büyüyen linç kültürünün ucu açık. Bir kişiyi hedef göstermek, suçlu olsa bile yeni suçların doğmasına etki edebilecek bir durum olarak nitelendiriliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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