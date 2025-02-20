Sosyal Medya Mahkemesi: Suçlular Neden Serbest Bırakıldıktan Sonra Sosyal Medya Tepkisiyle Harekete Geçiliyor?

Her gün onlarca suç ve suçlu haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Duymadığımız, görmediğimiz pek çok suçlu gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılıyor. Ancak son yıllarda bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer konu, bir şekilde sosyal medyada karşılık bulursa ve tepkiler artarsa, serbest bırakılan şahıs ya da şahıslar yeniden gözaltına alınıyor, hatta çoğu zaman tutuklanıyor. Peki ama yargı neden sosyal medya ile harekete geçiyormuş gibi düşünülüyor?