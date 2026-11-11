Kızılcık Şerbeti'nden 3 Bölüm Sonra Ayrılan Cansu Taşkın Yaşadıklarını Anlattı

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda kadrosuna yeni isimler eklemişti. Bu isimlerden biri de eylül ortasında diziye Billur karakteriyle dahil olan Cansu Taşkın'dı. Ancak Taşkın'ın dizideki rolü üç bölüm sürdü. Billur'un yeni bölümde neden görünmediğini soran takipçilerine Instagram'dan yanıt veren oyuncu, ayrılığın kendisi için de beklenmedik olduğunu anlattı.

Taşkın, fragmanda göründüğü gün kadrodan çıkarıldığını öne sürdü. Oyuncunun itirazı, Billur'un hikayesinin kısa sürmesinin yanı sıra ayrılığı öğrenme biçimiyle de ilgiliydi. Taşkın, rolü kabul etmeden önce karakterin ilerleyen bölümlerde nereye evrileceğinin kendisine anlatıldığını ve elindeki başka bir proje teklifini geri çevirerek Kızılcık Şerbeti'ni seçtiğini söylemişti.