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Kızılcık Şerbeti'nden 3 Bölüm Sonra Ayrılan Cansu Taşkın Yaşadıklarını Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nden 3 Bölüm Sonra Ayrılan Cansu Taşkın Yaşadıklarını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 22:46
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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Billur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Taşkın'ın dizi macerası üç bölüm sürdü. Yapım şirketi Gold Film, ayrılığı senarist değişikliğinin ardından hikayede yapılan düzenlemelere bağlamıştı. Okan Mermer'e konuşan Taşkın ise Billur için başta başka bir hikaye planlandığını ve bu süreçte mağdur olduğunu söyledi.

Kaynak: Okan Mermer

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Cansu Taşkın, Kızılcık Şerbeti'ne Billur karakteriyle katılmıştı.

Cansu Taşkın, Kızılcık Şerbeti'ne Billur karakteriyle katılmıştı.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda kadrosuna yeni isimler eklemişti. Bu isimlerden biri de eylül ortasında diziye Billur karakteriyle dahil olan Cansu Taşkın'dı. Ancak Taşkın'ın dizideki rolü üç bölüm sürdü. Billur'un yeni bölümde neden görünmediğini soran takipçilerine Instagram'dan yanıt veren oyuncu, ayrılığın kendisi için de beklenmedik olduğunu anlattı.

Taşkın, fragmanda göründüğü gün kadrodan çıkarıldığını öne sürdü. Oyuncunun itirazı, Billur'un hikayesinin kısa sürmesinin yanı sıra ayrılığı öğrenme biçimiyle de ilgiliydi. Taşkın, rolü kabul etmeden önce karakterin ilerleyen bölümlerde nereye evrileceğinin kendisine anlatıldığını ve elindeki başka bir proje teklifini geri çevirerek Kızılcık Şerbeti'ni seçtiğini söylemişti.

Gold Film, Billur'un hikayesinin senarist değişikliğinin ardından sona erdiğini açıkladı.

Gold Film, Billur'un hikayesinin senarist değişikliğinin ardından sona erdiğini açıkladı.

Taşkın'ın paylaşımının ardından dizinin yapım şirketi Gold Film, 20 Ekim'de ayrılıkla ilgili bir açıklama yayımladı. Şirket, 143. bölüm itibarıyla senarist değişikliği sonrasında hikayede düzenlemeler yapıldığını ve bu düzenlemeler sonucunda Billur'un hikayesinin sona erdiğini bildirdi. Gold Film, Taşkın'ın oyuncu kadrosundan bu nedenle ayrıldığını belirterek oyuncuya diziye katkıları için teşekkür etti.

Okan Mermer'e konuşan Cansu Taşkın, ayrılık için “Mağdur oldum” dedi.

Cansu Taşkın, Okan Mermer'e verdiği röportajda Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı dönemi yeniden anlattı. Billur'un hikayesinin başta başka bir yere evrileceğini söyleyen oyuncu, üç bölümün sonunda kadrodan ayrılmasının kendisinde nasıl bir his bıraktığını da anlattı. Taşkın, yaşadıklarını “Mağdur oldum” ve “İşten çıkarılmış gibi bir şey oldum” sözleriyle tarif etti.

Oyuncu, Billur için kendisine anlatılan hikayeyi dikkate alarak başka bir teklifi geri çevirmişti. Senarist değişikliğinin ardından karakterin hikayesi sonlanınca, Taşkın'ın başta rolü kabul etmesinde etkili olan plan da ekrana taşınmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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