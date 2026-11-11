Kızılcık Şerbeti'nden 3 Bölüm Sonra Ayrılan Cansu Taşkın Yaşadıklarını Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Billur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Taşkın'ın dizi macerası üç bölüm sürdü. Yapım şirketi Gold Film, ayrılığı senarist değişikliğinin ardından hikayede yapılan düzenlemelere bağlamıştı. Okan Mermer'e konuşan Taşkın ise Billur için başta başka bir hikaye planlandığını ve bu süreçte mağdur olduğunu söyledi.
Kaynak: Okan Mermer
Cansu Taşkın, Kızılcık Şerbeti'ne Billur karakteriyle katılmıştı.
Gold Film, Billur'un hikayesinin senarist değişikliğinin ardından sona erdiğini açıkladı.
Okan Mermer'e konuşan Cansu Taşkın, ayrılık için “Mağdur oldum” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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