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Yusuf Yazıcı ile Evli Melisa Aslı Pamuk'un İkinci Çocuğuna Hamile Olduğu Öğrenildi

Yusuf Yazıcı ile Evli Melisa Aslı Pamuk'un İkinci Çocuğuna Hamile Olduğu Öğrenildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 21:57
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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2025'in ocak ayında oğulları Mylan'ı kucaklarına almıştı. İlk hamileliğini sosyal medya hesabından duyuran Pamuk, bu kez son paylaşımıyla ikinci bebek iddiasını gündeme taşıdı. Gözler şimdi çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2024'te Paris'te evlenmişti.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2024'te Paris'te evlenmişti.

2011'de Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Aslı Pamuk'u ekran başında Yer Gök AşkKara Sevda ve Çarpışma gibi dizilerle tanıdık. Oyuncu, 2024'ün mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te nikah masasına oturdu. Evliliğin ardından sosyal medya profilinde Yazıcı soyadını kullanmaya başlayan Pamuk, ilk bebek haberini de yine takipçileriyle paylaşmıştı.

Oğulları Mylan, Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde dünyaya geldi.

Oğulları Mylan, Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde dünyaya geldi.

Pamuk, ilk hamileliğini “Hot mom alert” notuyla duyurmuş, ilerleyen aylarda da hamilelik pozlarını paylaşmıştı. Çift, 29 Ocak 2025'te ilk kez anne ve baba oldu. O tarih Yazıcı'nın doğum günüydü. Pamuk, doğumdan sonra oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak bebeklerine Mylan adını verdiklerini açıkladı.

Melisa Aslı Pamuk'un son paylaşımı “Mylan'a kardeş mi geliyor?” dedirtti.

Pamuk'un sosyal medya hesabındaki son paylaşımının ardından oyuncunun ikinci çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü. İlk bebek haberini kendi hesabından veren Pamuk'un bu kez de bir duyuru yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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