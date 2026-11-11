Yusuf Yazıcı ile Evli Melisa Aslı Pamuk'un İkinci Çocuğuna Hamile Olduğu Öğrenildi
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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2025'in ocak ayında oğulları Mylan'ı kucaklarına almıştı. İlk hamileliğini sosyal medya hesabından duyuran Pamuk, bu kez son paylaşımıyla ikinci bebek iddiasını gündeme taşıdı. Gözler şimdi çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2024'te Paris'te evlenmişti.
Oğulları Mylan, Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde dünyaya geldi.
Melisa Aslı Pamuk'un son paylaşımı “Mylan'a kardeş mi geliyor?” dedirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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