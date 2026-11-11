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Ünlü İsimler Kendilerini Tanımayanlarla Yaşadıkları Komik Diyalogları Anlattı

Ünlü İsimler Kendilerini Tanımayanlarla Yaşadıkları Komik Diyalogları Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 21:40
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Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda bir garsonla arasında geçen diyaloğu X hesabından paylaştı. Uygur'a “Sizde ünlü vibe'ı var” diyen garsonun, adını ve soyadını öğrendikten sonra verdiği cevap kısa sürede gündem oldu. Uygur'un anlattıklarına Cenk Eren ve Gonca Vuslateri de kendi başlarından geçen benzer olaylarla karşılık verdi.

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Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.

Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.

Süheyl Uygur'la birlikte sunduğu Şahane Pazar'la hafızalara kazınan Behzat Uygur, bu kez İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı kısa bir sohbetle gündeme geldi. Bir garsonun kendisini bir yerden tanıdığını düşünmesiyle başlayan konuşmayı X hesabından olduğu gibi aktaran Uygur, paylaşımına “Az önce İstanbul Havalimanı garson kız ile 😎” notunu düştü. Gönderinin altına Şahane Pazar günlerini hatırlatan yorumlar gelirken, benzer anıları olan ünlüler de söze karıştı.

Garson, “Sizde ünlü vibe'ı var” deyip Uygur'un adını sordu. Cevabı alınca fikri değişti.

Uygur'un anlattığına göre garson önce “Sizi tanıyorum, ünlü müsünüz?” diye sordu. Uygur da “Bilemedim, ne diyeyim şimdi?” karşılığını verdi. Garson, karşısındaki kişide bir “ünlü vibe'ı” sezdiğini söyleyip bu kez adını sordu. “Behzat” cevabını alınca soyadını da öğrenmek istedi. Uygur soyadını söylediğinde ise garsonun cevabı kısa oldu: “Hiç tanımıyorum.”

Cenk Eren'i Google'da arattılar, Gonca Vuslateri'yi Avrupa Yakası'nda izlediklerini söylediler.

Cenk Eren'i Google'da arattılar, Gonca Vuslateri'yi Avrupa Yakası'nda izlediklerini söylediler.

“Benimki daha enteresan” diyerek söze giren Cenk Eren'in anısı da bir havalimanında geçiyor. Bir yer görevlisi, Eren'i bir yerden tanıdığını söyleyince şarkıcı kendisini tanıttı. Görevli, adını duyduktan sonra telefonunu çıkarıp Eren'i Google'da arattı. Ardından arkadaşlarını da çağırıp fotoğraf çektirmek istedi. Eren'den bir de rica geldiğini anlattı. Fotoğrafta tanınabilmesi için şapkasını ve gözlüğünü çıkarması gerekiyordu.

Gonca Vuslateri'nin anlattığı karşılaşma ise City's'in sinema katında yaşandı.

Gonca Vuslateri'nin anlattığı karşılaşma ise City's'in sinema katında yaşandı.

Vuslateri'yi tanıdığını söyleyen kişi, onu hangi dizide gördüğünü hatırlayamayınca oyuncu Yalan Dünya'nın adını verdi. Önce dizi izlemediğini söyleyen kişi, biraz sonra Avrupa Yakası'nda Vuslateri'ye bayıldıklarını anlattı. Vuslateri de “Orada oynamadım hiç” diye karşılık verdi. Oyuncu, paylaşımının sonunda benzer bir anısını daha anlatacağının sinyalini verip bu kez konunun doktorlar olacağını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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