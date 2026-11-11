Ünlü İsimler Kendilerini Tanımayanlarla Yaşadıkları Komik Diyalogları Anlattı

Süheyl Uygur'la birlikte sunduğu Şahane Pazar'la hafızalara kazınan Behzat Uygur, bu kez İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı kısa bir sohbetle gündeme geldi. Bir garsonun kendisini bir yerden tanıdığını düşünmesiyle başlayan konuşmayı X hesabından olduğu gibi aktaran Uygur, paylaşımına “Az önce İstanbul Havalimanı garson kız ile 😎” notunu düştü. Gönderinin altına Şahane Pazar günlerini hatırlatan yorumlar gelirken, benzer anıları olan ünlüler de söze karıştı.

Garson, “Sizde ünlü vibe'ı var” deyip Uygur'un adını sordu. Cevabı alınca fikri değişti.

Uygur'un anlattığına göre garson önce “Sizi tanıyorum, ünlü müsünüz?” diye sordu. Uygur da “Bilemedim, ne diyeyim şimdi?” karşılığını verdi. Garson, karşısındaki kişide bir “ünlü vibe'ı” sezdiğini söyleyip bu kez adını sordu. “Behzat” cevabını alınca soyadını da öğrenmek istedi. Uygur soyadını söylediğinde ise garsonun cevabı kısa oldu: “Hiç tanımıyorum.”