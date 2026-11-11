Ünlü İsimler Kendilerini Tanımayanlarla Yaşadıkları Komik Diyalogları Anlattı
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Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda bir garsonla arasında geçen diyaloğu X hesabından paylaştı. Uygur'a “Sizde ünlü vibe'ı var” diyen garsonun, adını ve soyadını öğrendikten sonra verdiği cevap kısa sürede gündem oldu. Uygur'un anlattıklarına Cenk Eren ve Gonca Vuslateri de kendi başlarından geçen benzer olaylarla karşılık verdi.
Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.
Cenk Eren'i Google'da arattılar, Gonca Vuslateri'yi Avrupa Yakası'nda izlediklerini söylediler.
Gonca Vuslateri'nin anlattığı karşılaşma ise City's'in sinema katında yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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