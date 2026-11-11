Bir Dönem Sevgiliydiler: Ihlamurlar Altında'nın Filiz'i Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal Yıllar Sonra Bir Arada

İki oyuncunun yolları Ihlamurlar Altında'dan önce Aşk Yolu adlı televizyon filminde kesişmişti. Filiz ve Yılmaz olarak her hafta ekrana geldikleri dönemde ise Büyüküstün ile İnal'ın gerçek hayattaki birliktelikleri de magazin basınına yansıdı. Birlikte oldukları yıllarda Elele dergisi için kamera karşısına geçen ikili, klasik aşk filmlerinden sahneleri canlandırdıkları bir çekim de yapmıştı.

Yaklaşık iki yıl süren ilişkileri 2007'de sona erdi. O yıl Ihlamurlar Altında da final yaptı. Dizinin finaline doğru Filiz ile Yılmaz'ın hikayesi ekranda devam ederken, iki oyuncunun ayrıldığı haberi de dönemin magazin sayfalarına yansımıştı.