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Bir Dönem Sevgiliydiler: Ihlamurlar Altında'nın Filiz'i Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal Yıllar Sonra Bir Arada

Bir Dönem Sevgiliydiler: Ihlamurlar Altında'nın Filiz'i Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal Yıllar Sonra Bir Arada

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 22:23
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Bir dönem Ihlamurlar Altında dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde bir araya geldi. Dizide Filiz ve Yılmaz'ı canlandıran iki oyuncu, o yıllarda gerçek hayatta da bir birliktelik yaşamıştı. İkiliyi yıllar sonra aynı etkinlikte görmek, dizinin sevenlerine 2000'li yılları hatırlattı.

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Tuba Büyüküstün'ü Filiz Tekiner olarak izlediğimiz Ihlamurlar Altında'yı hatırlayanlar burada mı?

Tuba Büyüküstün'ü Filiz Tekiner olarak izlediğimiz Ihlamurlar Altında'yı hatırlayanlar burada mı?

Tuba Büyüküstün'ün kariyerinin ilk yıllarına dönünce karşımıza önce Çemberimde Gül Oya, ardından Ihlamurlar Altında çıkıyor. Büyüküstün, 2005'te Kanal D'de başlayan dizide varlıklı Tekiner ailesinin kızı Filiz'i canlandırıyordu. 2007'ye kadar ekranda kalan ve 80 bölüm süren dizide ona başrolde Bülent İnal eşlik ediyordu. İnal'ın hayat verdiği Yılmaz Akın'ın yolu, bambaşka bir çevreden gelen Filiz'le kesişiyordu.

Diziyi izleyenler hatırlar, Yılmaz'ın hikayesi Elif'le başlıyordu. Özge Borak'ın canlandırdığı Elif'in hayatına Ömer Tekiner'in girmesiyle dengeler değişmişti. Elif'ten ayrılan Yılmaz, hapisten çıktıktan sonra eline geçen fırsatla zenginleşiyor ve geçmişin hesabını sormaya hazırlanıyordu. Tam da bu sırada Ömer'in kardeşi Filiz'le yakınlaşması, hikayeyi başka bir yere taşıdı. Filiz ve Yılmaz'ın birbirine yaklaşmasıyla aileler, sınıf farkı ve geçmişten gelen hesaplar da bu ilişkinin parçası oldu.

Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal, dizinin yayınlandığı yıllarda gerçek hayatta da sevgiliydi.

Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal, dizinin yayınlandığı yıllarda gerçek hayatta da sevgiliydi.

İki oyuncunun yolları Ihlamurlar Altında'dan önce Aşk Yolu adlı televizyon filminde kesişmişti. Filiz ve Yılmaz olarak her hafta ekrana geldikleri dönemde ise Büyüküstün ile İnal'ın gerçek hayattaki birliktelikleri de magazin basınına yansıdı. Birlikte oldukları yıllarda Elele dergisi için kamera karşısına geçen ikili, klasik aşk filmlerinden sahneleri canlandırdıkları bir çekim de yapmıştı. 

Yaklaşık iki yıl süren ilişkileri 2007'de sona erdi. O yıl Ihlamurlar Altında da final yaptı. Dizinin finaline doğru Filiz ile Yılmaz'ın hikayesi ekranda devam ederken, iki oyuncunun ayrıldığı haberi de dönemin magazin sayfalarına yansımıştı.

Antalya'daki buluşma Ihlamurlar Altında sevenlerine nostalji yaşattı.

Antalya'daki buluşma Ihlamurlar Altında sevenlerine nostalji yaşattı.

Büyüküstün ve İnal'ın yolları bu kez Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde kesişti. 

Dizinin finalinin üzerinden yaklaşık 19 yıl geçti. Antalya'dan gelen görüntülerde Büyüküstün ile İnal'ı aynı etkinlikte görenler içinse akla ilk gelen yine Filiz ve Yılmaz oldu. Bir zamanlar cuma akşamları Kanal D'de izlediğimiz ikiliyi yıllar sonra bir arada görmek, Ihlamurlar Altında günlerini yeniden hatırlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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