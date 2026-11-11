Bir Dönem Sevgiliydiler: Ihlamurlar Altında'nın Filiz'i Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal Yıllar Sonra Bir Arada
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Bir dönem Ihlamurlar Altında dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde bir araya geldi. Dizide Filiz ve Yılmaz'ı canlandıran iki oyuncu, o yıllarda gerçek hayatta da bir birliktelik yaşamıştı. İkiliyi yıllar sonra aynı etkinlikte görmek, dizinin sevenlerine 2000'li yılları hatırlattı.
Tuba Büyüküstün'ü Filiz Tekiner olarak izlediğimiz Ihlamurlar Altında'yı hatırlayanlar burada mı?
Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal, dizinin yayınlandığı yıllarda gerçek hayatta da sevgiliydi.
Antalya'daki buluşma Ihlamurlar Altında sevenlerine nostalji yaşattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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