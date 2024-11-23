Kızı Milyon Takipçili YouTuber Çıkmıştı: FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın Bylock Yazışmaları Deşifre Oldu

YouTube’de 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Emine Zeliha Akpınar’ın, Türkiye’nin “mavi kategori” ile aradığı FETO’cü Mahmut Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Kızının çok izlenen videolarında görülen Akpınar, örgüt ile bağlantısı olmadığını iddia etmişti. Mahmut Akpınar’ın, örgüt içi iletişim için kullanılan Bylock yazışmaları ortaya çıktı. İngiltere’ye geldikten sonra örgüt içindeki konumundan şikayet eden Akpınar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de konuştuğu öğrenildi.

Kaynak: Oda TV