Kızı Milyon Takipçili YouTuber Çıkmıştı: FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın Bylock Yazışmaları Deşifre Oldu
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Kızı Milyon Takipçili YouTuber Çıkmıştı: FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın Bylock Yazışmaları Deşifre Oldu
YouTube’de 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Emine Zeliha Akpınar’ın, Türkiye’nin “mavi kategori” ile aradığı FETO’cü Mahmut Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Kızının çok izlenen videolarında görülen Akpınar, örgüt ile bağlantısı olmadığını iddia etmişti. Mahmut Akpınar’ın, örgüt içi iletişim için kullanılan Bylock yazışmaları ortaya çıktı. İngiltere’ye geldikten sonra örgüt içindeki konumundan şikayet eden Akpınar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de konuştuğu öğrenildi.
Kaynak: Oda TV
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FETÖ’nün mahrem imamlarından olan Mahmut Akpınar’ın kızının ünlü bir YouTuber olduğu ortaya çıkmıştı.
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Ortaya çıkan görüntüler sonrasında Akpınar, örgüt ile herhangi bir bağlantısı olmadığını söylemişti ancak açıklamalarının yalan olduğu öğrenildi.
Oda TV’de yer alan habere göre, Akpınar'ın örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’taki yazışmaları ortaya çıktı. 2015 yılında İngiltere’ye kaçan FETÖ’cü Akpınar'ın, diğer örgüt mensuplarıyla Bylock üzerinden yaptığı konuşmalar deşifre oldu.
FETÖ’cü Mahmut Akpınar, 9 Aralık 2015 tarihinde FETÖ’nün Brezilya İmamı Yusuf Kenan ile gerçekleştirdiği yazışmalarda eski konumunda sahip olduğu itibarın İngiltere’de olmamasından şikâyet etti.
FETÖ’cü Akpınar'ın, ABD eski imamı Mehmet Yaşa ile 19 Ocak 2016 yılında Bylock üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir yazışma gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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