Kız Kardeşinin Okumasını İstemeyen Saldırgana 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Olay, 12 Ekim 2023 tarihinde Başak Mahallesi’nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda meydana geldi. Kız kardeşini zorla sınıftan çıkartmak isteyen Berat Z., araya giren öğretmenlere saldırarak 5 kişiyi darp etti. O anlar bir öğretmen tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Saldırgan, olay sonrası okuldan kaçsa da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.