Kız Kardeşinin Okumasını İstemeyen Saldırgana 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kaynak: https://www.iha.com.tr/adana-haberler...
Olay, 12 Ekim 2023 tarihinde Başak Mahallesi’nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda meydana geldi. Kız kardeşini zorla sınıftan çıkartmak isteyen Berat Z., araya giren öğretmenlere saldırarak 5 kişiyi darp etti. O anlar bir öğretmen tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Saldırgan, olay sonrası okuldan kaçsa da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Berat Z., ifadesinde kız kardeşinin okula gitmesini istemediği için sınıfı bastığını söyledi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şahıs hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de davaya müdahil oldu.
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Sanık, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkûm edildi.
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