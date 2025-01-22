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Kız Kardeşinin Okumasını İstemeyen Saldırgana 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kız Kardeşinin Okumasını İstemeyen Saldırgana 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 14:29

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Olay, 12 Ekim 2023 tarihinde Başak Mahallesi’nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda meydana geldi. Kız kardeşini zorla sınıftan çıkartmak isteyen Berat Z., araya giren öğretmenlere saldırarak 5 kişiyi darp etti. O anlar bir öğretmen tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Saldırgan, olay sonrası okuldan kaçsa da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/adana-haberler...
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Berat Z., ifadesinde kız kardeşinin okula gitmesini istemediği için sınıfı bastığını söyledi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şahıs hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de davaya müdahil oldu.

Berat Z., ifadesinde kız kardeşinin okula gitmesini istemediği için sınıfı bastığını söyledi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şahıs hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de davaya müdahil oldu.

Sanık, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Sanık, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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