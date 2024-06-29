Kıyafetleri Küçük Gelen Miniğin Kilo Aldığını Söyleyen Ailesine Karşı Yaptığı Mükemmel Savunma

Çocukların kilolarını dikkatli bir şekilde yönetmek son derece kritik bir öneme sahip olmakla birlikte, bu sürecin her zaman problemsiz bir şekilde ilerlemesi ne yazık ki mümkün olmuyor. Çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için ideal kilolarını korumaları gerekiyor. Ancak bu, çeşitli sebeplerden dolayı her zaman kolay bir işlem olmayabiliyor.
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Bir anne, çocuğunun kendi yaşının üzerindeki çocuklar için üretilmiş kıyafetler giymesi gerektiğini farkedince, çocuktan harika bir savunma geldi.
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Ekmek arası pilav yemeyi çok seven çocuk "Nimettir, yarım mı bırakayım." diyerek tartışmaya son noktayı koydu.
İşte o savunma;
Kimileri videoyu sevimli bulurken, kimileri ise bunun çocukta travma yaratabileceğini savundu.
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