Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kışlıkları Kaldırma İşini Bir An Önce Bitirmenize Yardımcı Olacak Kurtarıcı Ürünler

etiket Kışlıkları Kaldırma İşini Bir An Önce Bitirmenize Yardımcı Olacak Kurtarıcı Ürünler

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 17:21

Kış mevsimi sona ererken, kışlık eşyaları kaldırma zamanı geldiğinde işler bazen oldukça yoğun ve zorlayıcı olabilir. Ürünlerin genellikle büyük boyutlu olması, depolama alanının kısıtlı olması gibi faktörler işleri zorlaştırken hepimiz pratik çözümler sunan ürün arayışına gireriz. Bu içerikte kışlık ürünlerinizi kolay bir şekilde depolama imkanı sunan ürünleri sizler için bir araya getirdik.

Bu içerik 04.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Broloys Hi-Box 4'lü Katlanabilir İstiflenebilir Çok Amaçlı Organizer Eşya Dolabı

1. Broloys Hi-Box 4'lü Katlanabilir İstiflenebilir Çok Amaçlı Organizer Eşya Dolabı

Kışlık ürünlerinizi kaldırmak istiyor ancak depolama için evinizde yeterli alan bulamıyorsanız bu ürüne göz atmalısınız. Evde depolama için iyi bir yardımcı olan bu ürünü sadece yatak odanızda değil evinizin her alanında kullanabilirsiniz. Kullanılmadığında katlanabilme özelliği ile yer tasarrufu sağlayan bu ürünü uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

Bu ürünü satın almak için linke tıklayınız.

Ürüne Git

Ocean Home Textile 3 Adet 7 Bölmeli Gri Çizgili Dolap Çekmece İçi

Ocean Home Textile 3 Adet 7 Bölmeli Gri Çizgili Dolap Çekmece İçi

Yapısındaki bölmeler sayesinde ihtiyaç duyduğunuz eşyaları kolayca bulabileceğiniz bu ürün kışlıkları depolamak için de ideal özellikte. Çorap, takı, çamaşır, aksesuar gibi eşyaların düzenini sağlarken aynı zamansa size pratik bir depolama alanı sunar. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çekmece içlerini güzel toparladı.

Ürünü incelemek için buraya tıktık.

Ürüne Git

2. Ocean Home Textile 2 Adet Mega Boy Gri Stuff & Things Baza Altı Yastık Yorgan Kazak Hurcu

2. Ocean Home Textile 2 Adet Mega Boy Gri Stuff & Things Baza Altı Yastık Yorgan Kazak Hurcu

Ocean Home markasına ait mega boy hurç yastık, yorgan veya battaniye gibi ürünlerinizi düzenli bir şekilde saklamak ve depolamak için ideal bir seçenektir. Böylece evinizi daha düzenli tutabilirsiniz. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün özellikleri yazılanlarla birebir aynı, ölçüleri baza altı için çok uygun. Kenarlarında sert malzemelerin olmaması ürünü makinede yıkanabilir kılıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git

3. İkbalHome Bot Çizme Saklama Kutusu 5'li

3. İkbalHome Bot Çizme Saklama Kutusu 5'li

İkbalHome Bot Çizme Saklama Kutusu, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca, katlanabilir yapıya sahip olması, kullanmadığınız zamanlarda saklama ve taşıma konusunda pratiklik sağlar. Kışlık ayakkabılarınızı kolayca saklayabileceğiniz bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Ürüne Git

4. Madame Coco Nuage Pencereli Hurç

4. Madame Coco Nuage Pencereli Hurç

Madame Coco markasına ait bu pencereli hurç kışlık giysi, ayakkabı, oyuncak veya diğer eşyalarınızı toplamak ve saklamak için idealdir. Pencereli tasarımı, içeriğini kolayca görebilmenizi sağlar, böylece istediğiniz eşyaya kolayca erişebilirsiniz. Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Gerçekten kaliteli malzeme ve pratik. Şeffaf pencere olması çok iyi içine ne koyduğumuzu hatırlamak zorunda kalmıyoruz.

Siz de bu ürünü satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Ocean Home Textile 3 Adet Gri Balıksırtı Elbise Kılıfı

5. Ocean Home Textile 3 Adet Gri Balıksırtı Elbise Kılıfı

Kışlık ürünlerim her an elimin altında olsun deyip depolama alanına kaldırmak istemeyen kıyafetlerini sadece tozdan, kirden korumak isteyen kullanıcılar bu ürün tam size göre. Ocean Home balıksırtı desenli elbise askısı kıyafetlerinizi toz, kir nem ve zararlı güneş ışınlarından korur. Aynı zamanda kıyafetlerin ütüsünü korumak amacıyla da kullanabilirsiniz.

Ürünü detaylı incelemek için burayatıklayabilirsiniz.

Ürüne Git

6. Magic Saver Bag 15'li Vakumlu Poşet Seti

6. Magic Saver Bag 15'li Vakumlu Poşet Seti

Kışlık ürünleri depolamanın ve saklamanın en pratik yolu vakumlu poşetler. Bu vakumlu poşetler sayesinde giysi, yorgan, battaniye, yastık ve kıyafet gibi hacimli, hacimsiz birçok eşyanızı yer kaplamadan saklayabilirsiniz. Eşyalarınızı poşetlere koyduktan sonra, vakumlu bir temizlik makinesi veya el pompası yardımıyla havayı dışarıya çıkararak sıkıştırıp düzenli bir şekilde depolama alanına kaldırabilirsiniz. Farklı boyutlarda vakumlu poşet içeren bu set ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Mükemmel yer tasarrufu sağlıyor. Küçük evler için hayat kurtarır. Tavsiye ederim.

Ürün linki burada.

Ürüne Git

7. Magic Saver Bag 2'li Askılı Vakumlu Poşet Seti

7. Magic Saver Bag 2'li Askılı Vakumlu Poşet Seti

Eşyalarınızı saklamak ve depolamak için kullanışlı farklı bir çözüm daha: Askılı vakumlu poşetler. Bu set, eşyalarınızı sıkıştırarak daha az yer kaplamasını sağlar ve dolaplarınızı daha düzenli hale getirir. Bu setin özel tasarımı sayesinde, askılı poşetlerde saklanan giysilerinizi asmaya devam edebilirsiniz. 

Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Uzun süredir tüm şişme yelek ve montlarımız için kullanıyoruz. Biz 2-3 yıldır kullanıyoruz çok memnunuz. Bu ürünü hediye etmek için ikinci kez aldım.

 Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git

8. Ocean Home Textile Gri 6 Bölmeli Askılı Dolap İçi Çanta Düzenleyici Organizer

8. Ocean Home Textile Gri 6 Bölmeli Askılı Dolap İçi Çanta Düzenleyici Organizer

Dekoratif ve modern görünümüyle göze hitap eden asılabilir çanta düzenleyici, tasarımı ile çantalarınızı rahatça görmenizi sağlarken aynı zamanda çantalarınızı korur. Çantaları bir arada tutarak yerden tasarruf sağlarken katlanabilir tasarımı ile kullanılmadığı zaman yer kaplamaz. 

Ürünü detaylı incelemek için sizleri şöyle alalım.

Ürüne Git

9. Ocean Home 3'lü Jüt Baza Altı Hurç Set

9. Ocean Home 3'lü Jüt Baza Altı Hurç Set

Jüt, doğadan doğal liflerden elde edilen ve doğada biyolojik olarak çözünebilen bir kumaştır. Jüt kumaştan üretilmiş bu hurcun hava geçirgenliği sağlaması sayesinde eşyalarınızı nem ve tozdan koruyarak saklayabilirsiniz. Kıyafetlerden, nevresimlere, havlulardan diğer ev tekstili ürünlerine kadar geniş yelpazedeki tüm ürünleri güvenle saklayabileceğiniz bu ürünü yatak altı, sandık, dolap içlerinde, bavul içlerinde ve düzen ihtiyacı hissettiğiniz her alanda kullanabilirsiniz.

Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Gerçekten çok kaliteli ürünler ve çok şık duruyorlar.

Siz de bu şık ürünü satın almak isterseniz link burada.

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Ocean Home Textile 5'li Orta Boy Gri Balıksırtı Hurç Set

10. Ocean Home Textile 5'li Orta Boy Gri Balıksırtı Hurç Set

Ocean Home Textile Gri Balıksırtı Hurç Seti içerisinde 5 adet hurç bulunmaktadır ve her biri orta boyuttadır. Bu hurçları  giysilerden oyuncaklara, ayakkabılardan ev tekstiline kadar birçok farklı öğeyi saklamak için kullanılabilirsiniz. Balıksırtı deseni, hurçlara zarif bir dokunuş katarak odanızın dekorasyonuna estetik bir katkı sağlar.Bu ürün ilr ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürünü çok beğendim. Gerçekten kumaşı fermuarı dikişleri kaliteli ve çok şık duruyor.

Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?