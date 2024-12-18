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Kişisel Gelişim Kitapları Aslında Hepimizi Koca Bir Yanılgıya mı Sürüklüyor?

Kişisel Gelişim Kitapları Aslında Hepimizi Koca Bir Yanılgıya mı Sürüklüyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 10:54

Kitap okumayı sever misiniz? Tarihi kitaplar, hikayeler, bilim kurgu romanları ya da kişisel gelişim kitapları...Kişisel gelişim kitapları bugüne kadar hayatınızdaki sorunları çözmenize yardımcı olacak, kendinize yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak kitaplar olarak tanıtıldı. 'Bu kitap bana çok iyi geldi' denilen kişisel gelişim kitapları, sosyal medyanın yeni tartışma konusu. 

Peki kişisel gelişim kitapları aslında bizleri koca bir 'yanılgının' içine düşürüyor olabilir mi?

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Dünyada okunacak milyonlarca kitap var.

Dünyada okunacak milyonlarca kitap var.

Sizin tercihiniz kısa hikayelerden, romanlardan, tarihi kitaplardan veya kişisel gelişim kitaplarından yana olabilir. Özellikle son yıllarda kişisel gelişim furyası aldı başını gitti.

Her yerde "bize iyi geleceği" söylenen kitaplar, "hayatımızı değiştireceği" iddia edilen kitaplar var.

Her yerde "bize iyi geleceği" söylenen kitaplar, "hayatımızı değiştireceği" iddia edilen kitaplar var.

Elbette bir kitap, hayata olan bakış açımızı değiştirmeye yardımcı olabilir. Sizi karamsar bir ruh halinden çıkartıp, aslında dünyanın çok da kötü bir yer olmadığını gösterebilir.

Sosyal medyada, dünyanın en meşhur kişisel gelişim kitaplarından birisi paylaşıldı. Çoğu okuyucunun yorumu da "iyi gelmeyen kimseyi görmedim" oldu.

Sosyal medyada, dünyanın en meşhur kişisel gelişim kitaplarından birisi paylaşıldı. Çoğu okuyucunun yorumu da "iyi gelmeyen kimseyi görmedim" oldu.
twitter.com

Örneğin;

Örneğin;
twitter.com

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twitter.com
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Peki bu kitapları almaya değer mi dersiniz?

Peki bu kitapları almaya değer mi dersiniz?
twitter.com

Buyurun, başka bir kullanıcının bakış açısı.

Buyurun, başka bir kullanıcının bakış açısı.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun yorumlara...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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