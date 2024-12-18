Kişisel Gelişim Kitapları Aslında Hepimizi Koca Bir Yanılgıya mı Sürüklüyor?
Kişisel Gelişim Kitapları Aslında Hepimizi Koca Bir Yanılgıya mı Sürüklüyor?
Kitap okumayı sever misiniz? Tarihi kitaplar, hikayeler, bilim kurgu romanları ya da kişisel gelişim kitapları...Kişisel gelişim kitapları bugüne kadar hayatınızdaki sorunları çözmenize yardımcı olacak, kendinize yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak kitaplar olarak tanıtıldı. 'Bu kitap bana çok iyi geldi' denilen kişisel gelişim kitapları, sosyal medyanın yeni tartışma konusu.
Peki kişisel gelişim kitapları aslında bizleri koca bir 'yanılgının' içine düşürüyor olabilir mi?
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Dünyada okunacak milyonlarca kitap var.
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Her yerde "bize iyi geleceği" söylenen kitaplar, "hayatımızı değiştireceği" iddia edilen kitaplar var.
Sosyal medyada, dünyanın en meşhur kişisel gelişim kitaplarından birisi paylaşıldı. Çoğu okuyucunun yorumu da "iyi gelmeyen kimseyi görmedim" oldu.
Örneğin;
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Peki bu kitapları almaya değer mi dersiniz?
Buyurun, başka bir kullanıcının bakış açısı.
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Siz ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun yorumlara...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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