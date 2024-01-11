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Kışın Yapacağımız Kombinlerde Renk Uyumu Nasıl Olmalı?

etiket Kışın Yapacağımız Kombinlerde Renk Uyumu Nasıl Olmalı?

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 18:27

Kışın kombin yaparken kararsız kalanlar buraya! Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki renk seçimi kişinin ten rengine ve saç rengine göre bile değişkenlik gösterebilir. Bazı kişiler giyimde sıcak tonları tercih ederken, bazı kişiler ise soğuk tonları tercih edebilir.

Fakat genel bir bilgiden bahsetmek gerekirse eğer, özellikle kışın sıkça tercih ettiğimiz bazı renkler var. Bu renkleri beraber kombinlemek konusunda kafa karışıklığı yaşadığınız durumlar oluyorsa eğer, o zaman sizi içeriğimize alalım!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 11.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Beyaz triko elbise ve taba ceket kombini

Beyaz triko elbise ve taba ceket kombini

Beyaz ve taba renklerinin bir arada kullanılması yumuşak ve sıcak bir beraberlik sağlıyor. Beyaz bir çizme ile tamamlayarak harika bir kombin yaratabilirsiniz.

Beyaz triko elbise 999,99 TL.

Taba rengi ceket 2.299,99 TL. 

Bu kombine ulaşmak isteyenler buraya tık tık!

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Beyaz triko takım ve gri kaban ikilisi

Beyaz triko takım ve gri kaban ikilisi

Açık renkleri her ne kadar yazın tercih edilen renkler olarak düşünsek bile durum hiç de öyle değil! Açık renkli tonsürton kombinler uzun zamandır modanın nabzını tutuyor.

İddialı ve güçlü bir stil yaratmanıza yardımcı olacak bu seçimler ile kışın trendlerini yakalayabilirsiniz.

Beyaz triko takım 730,00 TL.

Gri kaşe kaban 1.329,99 TL.

Kombine buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Siyah triko elbise ve siyah kaban kombini

Siyah triko elbise ve siyah kaban kombini

Tabii ki kombin yaparken sıkça tercih ettiğimiz renklerden birisi ise siyah! Siyah rengi birden çok parçada kullanmak her zaman trend görünmenizi sağlayacaktır. Bu kombini tamamlamak için siyah çizme ve siyah bir çanta ile stilin devamlılığını sağlayabilirsiniz.

Siyah triko elbise 489,90 TL.

Siyah kaban 3.506,79 TL.

İncelemek isteyenler için kombin parçaları burada.

Hepsiburada

Sıcacık kahve tonları ile yaptığımız kombin!

Sıcacık kahve tonları ile yaptığımız kombin!

Kabul edelim ki kışın en sevilenlerinden biri ise kahve tonları! Özellikle sıcak tonlarını çok seviyoruz. 

Kahverenginin beyaz ve krem rengi ile uyumuna da bayılıyoruz. Fakat biz bugün tonsürton bir kombin yaptık.

Peki siz bu kombini nasıl buldunuz?

Triko takım 899,00 TL.

Deri görünümlü suni kürklü kaban 1.599,99 TL.

Beğenenler için kombin parçaları burada.

Hepsiburada

Gri ve bordo renklerin bir arada kullanıldığı kombinlere bayılıyoruz!

Gri ve bordo renklerin bir arada kullanıldığı kombinlere bayılıyoruz!

Gri ve bordo renginin beraberliği kışın en iyilerinden olabilir! Birbirine çok yakışan bu iki renk, kışın en trend kombinleri yaratmanızı sağlayacak.

Gömlek ve jile elbise kombini çok cool görünüyor.

Gri jile elbise 499,99 TL.

Bordo kaban 1.399,99 TL.

İncelemek isteyenler için kombin parçaları burada.

Hepsiburada
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Lacivert ve kahverengini bir arada görmeye ne dersin?

Lacivert ve kahverengini bir arada görmeye ne dersin?

Herkesin cesaret edemeyeceği bu iki rengi kombinlemek aslında çok kolay. Birbirine çok yakışan bu iki renk, doğru tonları tercih ettiğiniz zaman bir arada çok iddialı ve cool görünüyor. 

Kombin yaparken bu ikiliye bir şans verin.

Lacivert elbise 1.118,60 TL.

Kahverengi kaban 3.506,79 TL.

Elbise ve kabanı incelemek isteyenler buraya.

Hepsiburada

Krem rengi triko takım ve kahverengi kabanın uyumu!

Krem rengi triko takım ve kahverengi kabanın uyumu!

Kışın en sık gördüğümüz renk kombinlerinden birisi ile karşınızdayız. Krem rengi neredeyse her renk ile kombinlenebiliyor. Fakat kahverengi ile çok sıcak bir tarz yaratıyor.

Krem rengi triko takım 1.118,60 TL.

Kahverengi kaban 3.506,79 TL.

Kombindeki parçaların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Lacivert takım ve gri kaban kombini

Lacivert takım ve gri kaban kombini

Kesinlikle birbirine çok yakışan bir diğer ikili ise lacivert ve gri! Bu iki renk kombinlerinizde bir araya geldiğinde çok güçlü görünüyor. 

Kış sezonunun en sevilenlerinden diyebilir miyiz?

Lacivert takım 899,90 TL.

Gri kaban 3.799,00 TL.

İncelemek isteyenler buraya.

Hepsiburada

Vizon ve krem renginin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Vizon ve krem renginin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Vizon rengi, kahverengi ve gri tonlarının ortasında kalan yumuşak ve soluk bir renk. Bu nedenle onun renginin güzelliğini ön plana çıkarak olan beyaz ve krem rengi ile kombinlemek harika olacaktır. 

Vizon rengi elbise 1.149,99 TL.

Krem rengi kaban 1.599,90 TL.

Ürünlerin hepsi için buraya.

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Bordo elbise ve siyah kaban kombini

Bordo elbise ve siyah kaban kombini

Kış modasının en etkili renkleri olan siyah ve bordoyu sık sık tercih ediyoruz. Özellikle beraber kullanıldığında maskülen ve iddialı bir stil yaratıyor.

Bordo elbise 1.059,95 TL.

Siyah kaban 3.506,79 TL.

Beğendiğin ürünlerin hepsi burada.

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