Kişilik Testi: Hangi Sultansın?
Kişilik Testi: Hangi Sultansın?
Sen hangi sultansın?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir günün nasıl geçiyor?
4. Bir kriz durumunda nasıl davranırsın?
5. Hayatında en çok neye değer verirsin?
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6. Kiminle asla arkadaşlık kuramazsın?
7. Sence sen istediğin her şeyi elde ettin mi?
8. Senin olan bir şeyi senden alırlarsa nasıl davranırsın?
9. Çok büyük bir acı yaşadığında nasıl tepkiler verirsin?
10. Son olarak sen hırslı biri misin?
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Sen Hürrem Sultansın!
Sen Mihrimah Sultansın!
Sen Nurbanu Sultansın!
Sen Mahidevran Sultansın!
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