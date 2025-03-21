Kimler Var Kimler: Aşkı Alina Boz'da Bulan Umut Evirgen'in Geçmiş İlişkilerini Masaya Yatırıyoruz!

Umut Evirgen’in adı ilk kez Tuba Büyüküstün ile anıldığında herkes şaşırmıştı. Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile boşandıktan sonra yeni bir sayfa açmıştı ve Umut Evirgen de bu yeni sayfada yerini almıştı. Uzun süre basının ilgisini çeken bu ilişki, tam üç yıl sürdü.

İddialara göre, pandemi döneminde karantina sürecini kızlarıyla birlikte geçiren Büyüküstün, sosyal çevresinden bir türlü vazgeçemeyen Umut Evirgen ile ilişkisini bitirme kararı almış ilişki de böylece sonlanmıştı.