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Kimler Var Kimler: Aşkı Alina Boz'da Bulan Umut Evirgen'in Geçmiş İlişkilerini Masaya Yatırıyoruz!

Kimler Var Kimler: Aşkı Alina Boz'da Bulan Umut Evirgen'in Geçmiş İlişkilerini Masaya Yatırıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.03.2025 - 18:17

Uzun süredir magazin manşetlerine ünlü isimlerle olan yakınlığıyla düşen Umut Evirgen, işletmeci kişiliğiyle de tanınıyor. Geçmişte birçok ünlü isimle adı anılan Evirgen’in kabarık kalp defteri ise dikkatlerden kaçmıyordu. Ardından aradığı aşkı Alina Boz'da bulan isim şimdilerde bir yılı aşan evliliğiyle mutluluğunu sürdürüyor.

Peki geçmişte kendisinin hangi ilişkileri gündeme oturmuştu? Gelin, Umut Evirgen’in geçmişte yaşadığı ilişkileri birlikte hatırlayıp, aşk hayatındaki dönüm noktalarına göz alatalım. 

Hazırsanız, başlayalım!

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Umut Evirgen, adı sıkça ünlü isimlerle anılan ve aşk hayatıyla magazin gündemini peşinden sürükleyen bir isim.

Umut Evirgen, adı sıkça ünlü isimlerle anılan ve aşk hayatıyla magazin gündemini peşinden sürükleyen bir isim.

Yönetmenliği ve işletmeci kimliği ile karşımıza çıkan, ünlü isimlerle de pek bir içli dışlı olduğuna tanıklık ettiğimiz Umut Evirgen şimdilerde Alina Boz'la olan mutlu birlikteliğiyle ve işleriyle gündeme geliyor.

Daha önce birçok kez magazin manşetlerine aşk hayatındaki çalkantılarla yerleşen ismin evlilik kararı ise duyanlarda ufak çaplı bir şok yaşatmıştı.

Daha önce birçok kez magazin manşetlerine aşk hayatındaki çalkantılarla yerleşen ismin evlilik kararı ise duyanlarda ufak çaplı bir şok yaşatmıştı.

Malum kendisinin adından daha önce pek çok kez ünlü isimlerle yaşadığı birlikteliklerle bahsetmiştik...

Peki, Umut Evirgen'in kalp defterinden kimler geçti? Birbirinden ünlü isimlerle anılan ve uzun bir aşk yolculuğuna çıkan Evirgen’in geçmiş ilişkilerine göz atmaya ne dersiniz?

Tuba Büyüküstün: İlk Bomba İlişki!

Tuba Büyüküstün: İlk Bomba İlişki!

Umut Evirgen’in adı ilk kez Tuba Büyüküstün ile anıldığında herkes şaşırmıştı. Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile boşandıktan sonra yeni bir sayfa açmıştı ve Umut Evirgen de bu yeni sayfada yerini almıştı. Uzun süre basının ilgisini çeken bu ilişki, tam üç yıl sürdü.

İddialara göre, pandemi döneminde karantina sürecini kızlarıyla birlikte geçiren Büyüküstün, sosyal çevresinden bir türlü vazgeçemeyen Umut Evirgen ile ilişkisini bitirme kararı almış ilişki de böylece sonlanmıştı.

Bu ilişkiden geriye de Tuba Büyüküstün'ün günlüğüne döktüğü aşk satırları kalmıştı...

Bu ilişkiden geriye de Tuba Büyüküstün'ün günlüğüne döktüğü aşk satırları kalmıştı...

Hatırlayanlar vardır, Tuba Büyüküstün’ün günlüğüne yazdığı satırlar da bu ilişkinin en unutulmaz anlarından biriydi. O satırlarda sevgilisiyle olan özlemini dile getirmiş, herkesin içini ısıtan bir paylaşımda bulunmuş 'sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olmayı' ifadeleri ise en akılda kalanlardan biri olmuştu.

Melisa Şenolsun: Kısa ama Çalkantılı Bir İlişki

Melisa Şenolsun: Kısa ama Çalkantılı Bir İlişki

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra 2020 senesinde Melisa Şenolsun ile bir ilişkiye başladı. Ancak, bu ilişki uzun ömürlü olmadı. Çiftin ayrılığının ardında, Melisa Şenolsun’un eski sevgilisi Tuba Büyüküstün ile arkadaşça görüşmesine karşı gösterdiği tepkiler olduğu iddia ediliyordu. Ne kadar doğru bilemeyiz, ama ilişkilerinde dikkatli adımlar atan Evirgen’in bu durumu aşmakta zorlanmadığını söylemek mümkün.

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Farah Zeynep Abdullah: Arkadaşlık mı, Yoksa Aşk mı?

Farah Zeynep Abdullah: Arkadaşlık mı, Yoksa Aşk mı?

Umut Evirgen’in Farah Zeynep Abdullah ile adı anıldığında herkes biraz şaşkındı. İkilinin aşk yaşadığına dair söylentiler çokça dile getirildi ancak onlar her fırsatta sadece arkadaş olduklarını belirtti. 

Yine de Umut Evirgen'in sosyal medya paylaşımlarından, Farah Zeynep Abdullah’a olan ilgisinin fazlasıyla dikkat çektiği bir gerçekti. Fakat ikilinin arasındakiler aşk mıydı, dostluk mu? Bunu ancak onlar biliyor!

Serenay Sarıkaya: Bir Yıl Süren Aşkın Ardında Yaşananlar...

Serenay Sarıkaya: Bir Yıl Süren Aşkın Ardında Yaşananlar...

Ve tabii ki, Serenay Sarıkaya… Bu ikili, yaklaşık bir yıl boyunca aşk yaşadı. Ancak ilişkilerinin sonlanmasının ardından ortaya çıkan iddialar, dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana’ya sık sık gitmesi ve çiftin arasındaki mesafenin artması, ilişkinin bitme nedeni olarak iddia edilmişti.

Yaklaşık bir sene boyunca aşk yaşayan ve bu ilişkiyi bir dargın bir barışık sürdüren çiftimiz 2022 senesinde ayrılık kararı almıştı.

Dilan Çiçek Deniz: İddialardan mı İbaret?

Dilan Çiçek Deniz: İddialardan mı İbaret?

Umut Evirgen’in adı daha sonra Dilan Çiçek Deniz ile de anılmaya başlanmıştı. Sosyal medya üzerinden birbiriyle yakın takibe alan görüştüğü iddiaları yeni ilişkinin habercisi olarak algılanmıştı. Fakat ikilinin arasındaki ilişki iddiaları bir türlü netleşmedi. Evirgen'in beğenilerine rağmen ilerleyen süreçte de bu durum, sadece dedikodudan ibaret kaldı.

Demet Özdemir: Sosyal Medya Hareketleri Kafa Karıştırdı

Demet Özdemir: Sosyal Medya Hareketleri Kafa Karıştırdı

Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la evliliğinin bitmesinin ardından adı Umut Evirgen'le anılmaya başlanmıştı. Umut Evirgen'in Demet Özdemir'in fotoğraflarını beğenmesi ve yorum yapması bu iddiaların doğmasına neden olan hamleydi.

Fakat yine iddialar Evirgen'in başka bir hanımefendi ile görüntülenmesiyle birlikte son bulmuştu.

Fakat Konu Alina Boz Olunca Kendisi Epey Kararlı Çıktı!

Fakat Konu Alina Boz Olunca Kendisi Epey Kararlı Çıktı!

O dönemler, başta Evirgen'in Alina Boz'un peşinden çok koştuğu söylenmiş, hatta Boz'un ikilinin ilişkisinin başlamasından önce kendisini takipten çıktığı bile iddia edilmişti.

Çok geçmeden de ikiliyi birlikte görmeye başlamıştık, böylece aşklarını da cümle aleme duyurmuşlardı. 2023 senesinde aşk yaşadıkları öğrenilen çiftimizin birkaç ay içinde aldığı evlilik kararı ise duyanlara büyük şok olmuştu!

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Alina Boz ile Umut Evirgen, 5 aylık birlikteliklerinin ardından 2 Aralık 2023 tarihinde Emirgan'da bulunan bir teknede sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Alina Boz ile Umut Evirgen, 5 aylık birlikteliklerinin ardından 2 Aralık 2023 tarihinde Emirgan'da bulunan bir teknede sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Sonuçta, aşk her zaman beklenmedik bir şekilde gelişebilir, ancak Boz ve Evirgen’in mutluluğu birbirlerinde buldukları kesin. Çiftimizin mutluluğu bir ömür boyu daim olsun!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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