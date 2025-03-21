Kimler Var Kimler: Aşkı Alina Boz'da Bulan Umut Evirgen'in Geçmiş İlişkilerini Masaya Yatırıyoruz!
Kimler Var Kimler: Aşkı Alina Boz'da Bulan Umut Evirgen'in Geçmiş İlişkilerini Masaya Yatırıyoruz!
Uzun süredir magazin manşetlerine ünlü isimlerle olan yakınlığıyla düşen Umut Evirgen, işletmeci kişiliğiyle de tanınıyor. Geçmişte birçok ünlü isimle adı anılan Evirgen’in kabarık kalp defteri ise dikkatlerden kaçmıyordu. Ardından aradığı aşkı Alina Boz'da bulan isim şimdilerde bir yılı aşan evliliğiyle mutluluğunu sürdürüyor.
Peki geçmişte kendisinin hangi ilişkileri gündeme oturmuştu? Gelin, Umut Evirgen’in geçmişte yaşadığı ilişkileri birlikte hatırlayıp, aşk hayatındaki dönüm noktalarına göz alatalım.
Hazırsanız, başlayalım!
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Umut Evirgen, adı sıkça ünlü isimlerle anılan ve aşk hayatıyla magazin gündemini peşinden sürükleyen bir isim.
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Daha önce birçok kez magazin manşetlerine aşk hayatındaki çalkantılarla yerleşen ismin evlilik kararı ise duyanlarda ufak çaplı bir şok yaşatmıştı.
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Bu ilişkiden geriye de Tuba Büyüküstün'ün günlüğüne döktüğü aşk satırları kalmıştı...
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Fakat Konu Alina Boz Olunca Kendisi Epey Kararlı Çıktı!
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Alina Boz ile Umut Evirgen, 5 aylık birlikteliklerinin ardından 2 Aralık 2023 tarihinde Emirgan'da bulunan bir teknede sade bir düğünle dünyaevine girmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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